ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч туныктышо-влак – финалыште

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 49 гана онченыт

 

Бурятийысе Улан-Удэ олаште «Шочмо йылмым да литературым эн сайын туныктышо-2025» всероссийский конкурсын финалже эрта.

Тушто Российын 87 регионжо гыч 120 туныктышо ден воспитатель таҥаса. Нунын коклаште Марий Эл гыч – Морко район Унчо школышто тӱналтыш класслам туныктышо Ирина Оразаева ден Шернур посёлкысо «Колокольчик» йочасадын воспитательже Надежда Милютина.

Профессионал мастарлык конкурсын финалыштыже жюрин енже-влак коклаште – филологий науко кандидат, Марий образований институтын марий филологий да культурологий кафедржым вуйлатыше Елизавета Игнатьева.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

