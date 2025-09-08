Марий Эл гыч туныктышо-влак – финалыште

Бурятийысе Улан-Удэ олаште «Шочмо йылмым да литературым эн сайын туныктышо-2025» всероссийский конкурсын финалже эрта.
Тушто Российын 87 регионжо гыч 120 туныктышо ден воспитатель таҥаса. Нунын коклаште Марий Эл гыч – Морко район Унчо школышто тӱналтыш класслам туныктышо Ирина Оразаева ден Шернур посёлкысо «Колокольчик» йочасадын воспитательже Надежда Милютина.
Профессионал мастарлык конкурсын финалыштыже жюрин енже-влак коклаште – филологий науко кандидат, Марий образований институтын марий филологий да культурологий кафедржым вуйлатыше Елизавета Игнатьева.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме