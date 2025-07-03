Верысе производство

Тергыше да вискалыше

Промышленностьысо тӱрлӧ отрасльын йодмашыжлан республикыште аналитике газ хроматографым, лабораторийлык реактор установкым, тергыше да вискалыше оборудованийым ыштен луктыт. Ик тыгай предприятийлан «Мета-Хром» научно-производственный фирме» ООО шотлалтеш.

Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев производствым ончал савырнен да палемден: «Куандара, мемнан предприятий-влак вес эл гыч кондымо олмеш ӧрыктарыше оборудованийым шке ыштен луктыт. Тидыже технологий могырым эрыкан лияш да экономикым вияҥдаш полша».

Тудлан хроматографым ончыктеныт. Тӱрлӧ вартышан веществам анализироватлаш кучылталтше ты оборудований нефтьым лукшо да перерабатыватлыше эн ончыл предприятийлашке, Российысе да СНГ-се вузлашке, экологий, тазалыкым аралымаш, фармавцетике, ялозанлык, геологий разведке да моло организацийлашке – тӱнясе 10 утла элыш – колталтеш.

Фирме тыгак тергыше да вискалыше тӱрлӧ установкым, тидын шотыштак пудештше веществам да пеҥгыде топливым аралыме годым физике да химий свойствым, качествым тергыше приборым, ямдыла.

Компаний Россий рынкыште шке вержым ӱшанлын пеҥгыдемден толеш.

Снимкыште: «Мета-Хром» предприятийыште.

Денис Речкинын фотожо.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.