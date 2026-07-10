УВЕР ЙОГЫН

Электромобильлан – заряд станций

Юрий Исаков Комментарий Материалым 47 гана онченыт

Сетьыш ушымо

Электромобильлан – заряд станций

«Мариэнерго» филиалын энергетикше-влак республикыштына 150 киловатт куатан электромобильым зарядитлаш кум  у станцийым пашаш колтеныт.

Тыгай объектлам Кужэҥер посёлкышто, Кужэҥер округ Токтайбеляк селаште да Оршанке район Ивансола ялыште  пашаш кычкышашлан да энергийым ситарышашлан энергетик-влак кугу технический да организационный пашам шуктеныт. Тидлан 10/0,4 киловольт куатан кум трансформатор подстанцийым ыштеныт да тушечын токым электрозаряд станцийыш пуэныт.

Электрозаряд станций-влак сетьым вияҥдымаш транспорт йӧным кугемдаш, электромобиль дене кудалыштмым шарен колташ да регионышто экологийлан келшен толшо транспортым шыҥдараш полша.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: электрозаряд станцийым пашаш кычкат.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Шочмо элет нерген тӱнялан каласкале!

  6 июньышто Москваште Руш йылмын кечыже эрта. Тудын ик эн тӱҥ мероприятийже – «Шочмо элет нерген тӱнялан каласкале» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Игече куандара – сомыл ушна

Кодшо арнян У Торъял районыш командировкыш миенна ылят, «Первый май» озанлыкыште пасу паша кузе кайымым ончалаш пурыде ышна код. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

«Паша айдемым вияным ышта»

«Теҥгече мылам 74 ий теме…» – шыргыжале да туге кумылым савырышын, волгыдын, порын – тыге шыргыжын моштышо айдеме илышыште лудаш…

Добавить комментарий