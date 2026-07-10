Сетьыш ушымо
Электромобильлан – заряд станций
«Мариэнерго» филиалын энергетикше-влак республикыштына 150 киловатт куатан электромобильым зарядитлаш кум у станцийым пашаш колтеныт.
Тыгай объектлам Кужэҥер посёлкышто, Кужэҥер округ Токтайбеляк селаште да Оршанке район Ивансола ялыште пашаш кычкышашлан да энергийым ситарышашлан энергетик-влак кугу технический да организационный пашам шуктеныт. Тидлан 10/0,4 киловольт куатан кум трансформатор подстанцийым ыштеныт да тушечын токым электрозаряд станцийыш пуэныт.
Электрозаряд станций-влак сетьым вияҥдымаш транспорт йӧным кугемдаш, электромобиль дене кудалыштмым шарен колташ да регионышто экологийлан келшен толшо транспортым шыҥдараш полша.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: электрозаряд станцийым пашаш кычкат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.