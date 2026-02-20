У сезонлан
Шагал огыл шапашлыман
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект шукталтмын ик тӱҥ йыжыҥже – кӱлешан материалым жапыштыже ямдылымаш. Тенийысе сезонлан план почеш 138 тонн утла тыгыде кӱм шапашлыман.
«Марийскавтодор» ГКУ регионал корнылаште шуктымо пашан заказчикшылан шотлалтеш, сандене тудо тыгыде кӱ материалым шапашлымым эскерен шога. Тыге гына подряд организаций-влак олмыктымо пашалан жапыштыже пижын кертыт. Арня еда подрядчик-влак тыгай материалым шапашлыме нерген отчётым ыштат. Тачысе кечылан тудын кугу ужашыжым ямдылыме.
Отрасльысе специалист-влак корно сезон тӱҥалмым вучат. Левыкташ тӱҥалме жаплан кӱ материалым шапашлен ситараш шонат. Вет корным нормативлан келшышыш шуктымо шотышто теният кугу паша ышталтшаш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: тыгыде кӱ шапашлалтеш.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.