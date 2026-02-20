УВЕР ЙОГЫН

Шагал огыл шапашлыман

Юрий Исаков Комментарий Материалым 33 гана онченыт

У сезонлан

Шагал огыл шапашлыман

«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект шукталтмын ик тӱҥ йыжыҥже – кӱлешан материалым жапыштыже ямдылымаш. Тенийысе сезонлан план почеш 138 тонн утла тыгыде кӱм шапашлыман.

«Марийскавтодор» ГКУ регионал корнылаште шуктымо пашан заказчикшылан шотлалтеш, сандене тудо тыгыде кӱ материалым шапашлымым эскерен шога. Тыге гына подряд организаций-влак олмыктымо пашалан жапыштыже пижын кертыт. Арня еда подрядчик-влак тыгай материалым шапашлыме нерген отчётым ыштат.  Тачысе кечылан тудын кугу ужашыжым ямдылыме.

Отрасльысе специалист-влак корно сезон тӱҥалмым вучат. Левыкташ тӱҥалме жаплан кӱ материалым шапашлен ситараш шонат. Вет корным нормативлан келшышыш шуктымо шотышто теният кугу паша ышталтшаш.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: тыгыде кӱ шапашлалтеш.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Куштылго огыл, но лектышан

У ий салам Шернур район Куштылго огыл, но лектышан Тыге аклаш лиеш эртыше идалыкым. Ага жапыштат, кормам ямдылыме годымат, лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

QR-код – кӱлешан документ

  Россий Федерацийыште 1 ноябрь гыч кӱлешан закон ден правил-влак вийыш пурат. Рӱдӧ Банк писын тӱлымӧ системе дене пайдаланымылан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Кӱчык ӱмырым илен

Александр Конаков лӱмеш Шернур тоштер-ончер комплексыште марий поэт да кусарыше Иван Андреевич Антоновын (Ивук Антонов) шочмыжлан 100 ий темме лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий