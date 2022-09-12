«Марий Элыште калык поро, полшаш ямде»

«Республикыште шке кумылын поро пашам ыштыме толкынын ончыкылыкшо кугу, вет Марий Элыште илыше калык поро, полшаш ямде», – каласен Марий Элым вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев. 9 сентябрьыште тудо #МЫВМЕСТЕ тӱнямбал премийын регионысо ужашыштыже сеҥыше-влак дене вашлийын.

«Тургыжландарыше йодыш шкенданат шуко, но калык верч тыршеда, нелылыкыш логалше-влаклан полшеда – тиде кугу паша да илышыште эн тӱҥ. Кугу тау тыланда! Тидым уло чонем дене ойлем. Мемнан элна, калыкна верч моткоч тургыжланем, молан манаш гын кызыт тӱрлыжат вашлиялтеш да тыманмеш айдемын кидше волен каен кертеш. Илышым саемдыме дене кылдалтше кеч-могай тӱҥалтышдам, проектдам шыҥдараш полшаш тӱҥалам», – манын Юрий Зайцев.

Тудо палемден: республикыштына добровольчестве толкын вияҥын толеш: 2018 ийыште тушто 45 тӱжем еҥ лийын гын, 2021 ийыште – 88 тӱжем. Марий Эл правительствын полшымыж дене поро пашам шке кумылын ыштымылан полышым пуышо регионысо Ресурс рӱдерым почмо, тудыжо таче Российысе тыгай организаций-влак коклаште ик эн сайлан шотлалтеш. Поро пашам шке кумылын ыштыше рӱдер-шамыч Волжск ден Козьмодемьянск олалаште, тыгак Звенигово, Медведево, Морко, Советский да Шернур районлаште почылтыныт, а «ший волонтёр-влаклан» Марий кугыжаныш университетыште уло.

2019 ий гыч сай тӱҥалтышым илышыш пурташ полышым пуаш Марий Элым вуйлатышын грантшым ыштыме. Палемдыме жап гыч кызыт марте тудым социальный могырым кӱлешан 53 проектлан пуымо.

Регионын доброволецше-влак кажне ийын «Российын доброволецше» россий конкурсыш ушнат да ончыко лектыт. 2021 ий гыч нуно #МЫВМЕСТЕ тӱнямбал премийын призёржо-влак радамыште улыт. Каласыман, ӱмаште Марий Эл гыч ты премийлан йодмаш 180 лийын гын, тений – 239. Ты гана регионысо этапыш 93 проект пурен, нуно тӱрлӧ сферыште социальный могырым кӱлешан улыт. 1 октябрь марте сеҥыше-влак пелефиналын заданийлажым шуктат: шке проект нерген видеом войзат, сметым да календарь планым ямдылат. 15 октябрь гыч 5 ноябрь марте конкурсын финалже лиеш, тушто калык йӱклымаш эртаралтеш. Сеҥыше да призёр-шамычым 5 декабрьыште Доброволец-влакын тӱнямбал форумыштышт саламлаш тӱҥалыт.

«Мемнан, тӱрлӧ ийготан волонтёр-влак, дене вашлияш жапым мумыланда таум ойлена. Тыгак республикын правительствыжлан, Молодёжь политике, спорт да туризм министерствылан, Ресурс рӱдерлан тау – могай йодыш дене огына мий, эре полшат. Мый кугурак ийготан-влакын лӱмышт дене ойлем. Кунам «Мыняр ияш улыда?» йодыт, мый вашештем: «18, а молыжо – опыт». Тиде опытлан кӧра ме «Ший волонтёр-влакын» рӱдерыштым почынна. Тудо Юл кундем федерал округышто таче эн сайын пашам ыштышылан шотлалтеш», – каласен Наталья Морова.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен

Д.Речкинын фотожо