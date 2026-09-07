ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Тек уэмдыме школ тунемаш кумылаҥда!

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 46 гана онченыт

 

Марий Элын 16 школжо тунемше-влакым у сынже дене вашлийын.

Тений  Йошкар-Олаште, Шернур, Волжский Параньга, Кужэҥер, У Торъял, Медведево да Юрино кундемлаште верланыше тунемме верлам капитально олмыктымо. Тиде «Молодёжь да йоча-влак» национальный проектын да «Единый Россий» партийын Калык программыжын лектышыже.

Школ-влакын тӱжвал сынышт гына огыл вашталтын: кажныштыже инженер сетьым – ырыктыме системе гыч тӱҥалын электровоштыр марте – вашталтыме, тунемме пӧлем-шамычым, тыгак спорт ден актовый зал-влакым, кочмыверым уэмден олмыктымо.

«Мутат уке, ме оборудований нергенат монден огынал: кажне школыш кызытсе жаплан келшыше оборудованийым да мебельым вераҥдыме. Тыгак школ оралте воктенысе кумдыкымат шотыш кондымо», – палемден Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая. Тудо ешарен: «Пеҥгыдын ӱшанем, волгыдо да тачысе илышлан келшыше кумдыкышто шинчымашым налаш куштылгырак лиеш, а школ илыш кужу жаплан шарнымашеш кодеш».

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Ола «Российын вӱдшӧ» акцийыш ушнен

Кодшо вӱргечын  Йошкар-Ола  изеҥер ден вӱдан вер-влакын  серыштым эрыктыме шотышто «Российын вӱдшӧ» общероссийский акцийыш ушнен. 
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШКОЛ ЙОЛГОРНО

Шинчымашым тергеныт

Тений кудымшо гана эртаралтше «Пырля экзаменым кучена. Ача-ава-влаклан ЕГЭ» акций 15 апрель марте шуйна. Республикыште икымше тыгай мероприятий 2 лудаш…
САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН

Курыкмарий кундемыште – Марий самырык тукым слёт-2024

16 -20 июльышто республикыштына Россий кӱкшытан XVI Марий самырык тукым слёт лиеш. Ты гана калыкнан ик эн чолга ӱдыр-рвезыже-влакым лудаш…

Добавить комментарий