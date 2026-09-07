Тек уэмдыме школ тунемаш кумылаҥда!

Марий Элын 16 школжо тунемше-влакым у сынже дене вашлийын.
Тений Йошкар-Олаште, Шернур, Волжский Параньга, Кужэҥер, У Торъял, Медведево да Юрино кундемлаште верланыше тунемме верлам капитально олмыктымо. Тиде «Молодёжь да йоча-влак» национальный проектын да «Единый Россий» партийын Калык программыжын лектышыже.
Школ-влакын тӱжвал сынышт гына огыл вашталтын: кажныштыже инженер сетьым – ырыктыме системе гыч тӱҥалын электровоштыр марте – вашталтыме, тунемме пӧлем-шамычым, тыгак спорт ден актовый зал-влакым, кочмыверым уэмден олмыктымо.
«Мутат уке, ме оборудований нергенат монден огынал: кажне школыш кызытсе жаплан келшыше оборудованийым да мебельым вераҥдыме. Тыгак школ оралте воктенысе кумдыкымат шотыш кондымо», – палемден Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая. Тудо ешарен: «Пеҥгыдын ӱшанем, волгыдо да тачысе илышлан келшыше кумдыкышто шинчымашым налаш куштылгырак лиеш, а школ илыш кужу жаплан шарнымашеш кодеш».
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.