«ТехноСтрелка» талантан йоча-влакым ушен

Марий Эл гыч команде-влак «ТехноСтрелка» тӱнямбал фестивальыште призан кандаш верым сеҥен налыныт.
«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект полшымо дене эртыше мероприятийыште тений Россий 55 регионжо, тыгак Узбекистан, Казахстан Республикла гыч 900 утла участник лийын. Марий Эл гыч тушко 12 команде (чылаже 42 еҥ) миен.
Ушештарена, ТехноСтрелка – кызытсе технологийым палыше да инноваций проектлам шонен лукшо, уым пален налаш тыршыше ӱдыр-рвезе-влакым ушышо фестиваль.
Тений тушто 5 хакатон лийын: «ТехноГрад», «МедиаЛайт», «Цифран ӱжмаш», «БиоГенезис» да «ТехноАрт». Марий Эл гыч участник-влак кумытыштыжо чолгалыкым ончыктеныт да кажныштыже призан верым сеҥен налыныт.
Сеҥыше да призёр-влак талантан йоча-влак нерген кугыжаныш увер ресурсышкыжо пурталтыт. Тиде ӱдыр-рвезе-шамычлан «Талант и успех» фондын эртарыме научно-образовательный программе ден проектлашкыже ушнаш йӧн лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.