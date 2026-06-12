Шанче-практике конференций
Технологий могырым эрыкан
Марий Эл печатлыме платым ыштен лукмаште рӱдӧ верыш савырна.
Москваште печатлыме платым ямдылыме йодышлан пӧлеклалтше Россий кӱкшытан шанче-практике конференций лийын. Тушто элнан электронике сферыште технологий могырым эрыкан улмыжым пеҥгыдемдыме нерген каҥашыме.
Конференцийыште Марий Эл гыч «Технотех» компаний участвоватлен да вес эллаште ыштен лукмым алмаштыме шотышто шке проектше дене палдарен.
Марий Эл правительстве кӱкшӧ технологиян отрасльым вияҥдымылан йӧным ышта да тыгай предприятий-влаклан кугыжаныш полышым ойыра.
Тений январьыште «Технотех» компанийын у производство площадкыже почылтын. Тидланат Марий Эл правительстве ден Регионым инвестиций могырым вияҥдыме фонд йӧным ыштеныт. У куат тыште лукмо печатлыме платым утларак саемдаш да ямдылыме жапым кӱчыкемдаш полшен. Инвестицийын чумыр кугытшо 600 миллион теҥгем эртен.
Кугыжаныш полышлан кӧрак компаний печатлыме платым лукмо Россий рынкыште ончыл-влак кокла гыч иктышкыже савырнен. «Технотехын» 50 ияш шкешотан опытшо уло. Фольгироватлыме яндатекстолитым, радиоэлектрон изделийым да шке ямдылыме химрастворым лукмо производство циклжат тӱрыс. Вес элласе аналогым алмаштыше 16 технологий процессым шыҥдарыме да химраствор сферыште 2026 ий мучашлан импортым 95 процентлан алмаштымашке шуаш палемдыме. Тидыже элысе электрон промышленностьым вияҥдымашке кугу надырым пыштымым ончыкта.
Конференцийым «Печатлыме плате консорциум» АНО ден «МИРЭА – Россий технологий университет» ВО ФГБОУ Россий Минпромторгын полшымыж дене эртареныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: «Технотекыште» у производство площадке дене палыме лиймаш.
Денис Речкинын фотожо.