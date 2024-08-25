Финн-угор калык-влакын фестивальышт

Финн-угор калык-влакын тӱвыраштын «Шумбрат» фестивальышт Крымыште Алушта олаште эртен.
Тиде фестиваль – шкешотан да кажне ийын вияҥ толшо проект. Тудын кышкарыште тӱрлӧ официальный вашлиймаш, «йыргешке ӱстел», тематический презентаций, спорт таҥасымаш, ончер, мастер-класс, музыкальный унагудо, гала-концерт эртат. Фестивальыш кажне ийын Мордва Республик гыч официальный представитель ден творчестве дене кылдалтше еҥ-влак ушнат. Тиде мероприятий кок республикым ушен, манаш лиеш. Тудын полшымо дене нуно икте-весыштын тӱвырашт дене лишкырак палыме лийыт. Тыгак Крымыште илыше эстон калык тений эртыше фестивальыш кумылын ушнен.
«Шумбрат» фестивальыште финн-угор калык-влакын тӱвырашт дене палдарыше выставке пашам ыштен. Тушто тӱрлӧ книгам, калык вургемым, тӱрлымӧ ӱстембал шовычым, салфеткым, калык вургеман курчакым, этнический сылнештарымашан ӱштым ужаш лийын.
Мероприятийыш мийыше-влак концерт программыште патриотизм шӱлышан, калык мурым, почеламутым колыштыныт. Фестивальын сценыштыже Крым, Мордовий, Севастополь гыч артист-влак мастарлыкыштым ончыктеныт.
Фотом Российысе Финн-угор калык-влакын ассоциацийыштын соцкыл лаштыкышт гыч налме