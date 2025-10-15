Техникумлаште – у мастерской-влак

Килемар район Арде ден Ялозанлык механизаций техникумышто у мастерской-влакым почыныт.
«Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный программыж проект почеш Арде техникумышто автомобильым олмыктымо, кузов дене паша да сварке технологий дене кум мастерскойым ыштыме. Тидлан республикын бюджетше гыч 11,8 миллион теҥгем ойырымо. Мастерскойлашке кызытсе жаплан келшыше 38 оборудованийым налме.
Студент-влаклан специальносьтлан тунемаш сай йӧным ыштыме дене пырля тыште ешартыш 10 паша верым почмо.
Ялозанлык механизаций техникумышто палемдыме проектлан кӧра «Ялозанлык машина дене пайдаланымаш» тунемме-производство комплекс почылтын. Тушто студент-влак тунемын гына огыл, тыгак предприятий-партнёр-шамыч деч заказым налын да тудым шуктен кертыт.
Тыгай кумдыкым ышташ 18,3 миллион теҥгем ойырымо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элым вуйлатышын тг-каналысе лаштыкше гыч налме