ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Техникумлаште – у мастерской-влак

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 21 гана онченыт

Килемар район Арде ден Ялозанлык механизаций техникумышто у мастерской-влакым почыныт.

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроектын «Профессионалитет» федеральный программыж проект почеш Арде техникумышто автомобильым олмыктымо, кузов дене паша да сварке технологий дене кум мастерскойым ыштыме. Тидлан республикын бюджетше гыч 11,8 миллион теҥгем ойырымо. Мастерскойлашке кызытсе жаплан келшыше 38 оборудованийым налме.

Студент-влаклан специальносьтлан тунемаш сай йӧным ыштыме дене пырля тыште ешартыш 10 паша верым почмо.

Ялозанлык механизаций техникумышто палемдыме проектлан кӧра «Ялозанлык машина дене пайдаланымаш» тунемме-производство комплекс почылтын. Тушто студент-влак тунемын гына огыл, тыгак предприятий-партнёр-шамыч деч заказым налын да тудым шуктен кертыт.

Тыгай кумдыкым ышташ 18,3 миллион теҥгем ойырымо.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элым вуйлатышын тг-каналысе  лаштыкше гыч налме

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Ваш полшен илена

 «МыВместе» акцийын регион штабышкыже ушнышо-влак шке пашаштым умбакыже шуят. Кызытсе неле жапыште шке кумылын полышым пуышо-влак поснак кӱлыт. Нунын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Депутат кече: Поро кумылым ончыктымо пашана лектышан

Марий кугыжаныш университетын тӱҥ корпусшын актовый залыштыже кушкыжмын, 23 январьыште, Депутат кече эртыш. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

У ий салам: МАРИЙ ТУРЕК

Кевытем Хлебниково села покшелне корно воктене верланен. Еҥ коштмо верыште манаш лиеш. Санденак тудым кумдаҥдаш шонымо ыле. Шонымем пандемий лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий