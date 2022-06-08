ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Технике тӱня», «Автомотоспорт» да молат

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 13 гана онченыт

1-24 июньышто Марий Элыште, Йоча да самырык-влакын технический усталык рӱдерышышт,  «Техностарт» кеҥежымсе технический усталык фестиваль эрта.

Тушто  7 гыч 18 ияш марте йоча-влак тыгай образовательный модуль дене моштымашым вияҥдат: «Тӱня объектив гыч», «Многоборье дене таҥасымашлан радист-шамычым ямдылыме программе», «Сокыр савыктыш» йӧн», «Технике тӱня», «3D моделирований», «Икымше мультфильмем», «Документальный кинош икымше ошкыл», «Технический моделирований дене тӱҥалтыш», «Автомотоспорт», «Фантазий гыч модель марте».

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште ечызе-влак таҥасеныт

23 декабрьыште Шернур посёлкышто тысе да пошкудо районласе ечызе-влак  коклаште таҥасымаш лийын. Свежа лум ӱмбач ечыжат сайын мунчалтен каен. лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

Тазалык начар гынат…

Кужэҥер район администрацийыште районысо ача-ава погынымаш тений кокымшо гана эртен. 

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УВЕР ЙОГЫН

Мер толкынлаште: Кажне темлымаш илышынам  тӱзаташ полша

Изарнян Э.Сапаев лӱмеш опер да балет кугыжаныш театрыште Марий Эл Республикыште мер тӱҥалтышлан полышым пуымо толкынын икымше форумжо эртен. 

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