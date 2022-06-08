«Технике тӱня», «Автомотоспорт» да молат

1-24 июньышто Марий Элыште, Йоча да самырык-влакын технический усталык рӱдерышышт, «Техностарт» кеҥежымсе технический усталык фестиваль эрта.
Тушто 7 гыч 18 ияш марте йоча-влак тыгай образовательный модуль дене моштымашым вияҥдат: «Тӱня объектив гыч», «Многоборье дене таҥасымашлан радист-шамычым ямдылыме программе», «Сокыр савыктыш» йӧн», «Технике тӱня», «3D моделирований», «Икымше мультфильмем», «Документальный кинош икымше ошкыл», «Технический моделирований дене тӱҥалтыш», «Автомотоспорт», «Фантазий гыч модель марте».
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.