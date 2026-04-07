Тазалыкнам шкеак перегышаш улына

7 апрель – Тазалыкын тӱнямбал кечыже.
«Тазалык – айдемын эн кугу поянлыкше», – маныт калыкыште. Чынжымак, таза айдеме веле кажне кечын эрдене пашаш кая, а кастене мӧҥгыжӧ вашка, илышлан куанен да ончыкылыклан ӱшанен ила, поро пашам шукта…
Тазалыкым шке от арале гын, тыйын олмешет тидым нигӧат ок ыште.
Те, йолташ-влак, тазалыкдам кузе эскереда? Диспансеризацийым эртеда? Черланаш огыл манын, тазалыкдам мо дене пеҥгыдемдаш тыршеда?
Сергей СВЕЧНИКОВ, марий шымлызе, историй шанче кандидат:
– Тазалыкым эскерем: кӱлеш годым поликлиникыш врач дек возалтам да миен толам, но диспансеризацийым шукертак эртен омыл. Шукырак йолын кошташ тыршем, врачын кӱштымыж почеш чыла ыштен шогем.
Ирина ШАБАЛИНА, Параньга район Элпанур школын туныктышыжо:
– Тазалыкым эреат эскераш тыршем, ешемат тидланак кумылаҥдем. Диспансеризацийыште кажне ийын тергалтына. Черланаш огыл манын, зарядкым ыштена, спорт ден кылым кучена. Кеҥежым тӱрлӧ эмшудым погаш тыршем.
Роза Парфилова, кидмастар (Морко район, Шеҥше села):
– Чынжымак, тазалык – тиде эн кугу поянлык, сандене тудым эскераш тыршем. Пел ийлан ик гана тӱҥ анализ-шамычым сдатлем, кочкышым свежам да пайдалым ямдылем, да тыгак витамин-шамычым йӱам. Эрдене зарядкым ыштем да йолын шукырак кошташ тыршем.
Виктория МАМАЕВА, Марий Эл Радион вӱдышыжӧ:
– Тазалыкым эскерыманак. Эмлымверышкат, шуйкалыде, жапыштыже кайыман. Черланаш огыл манын, витаминым йӱам. Мый чайым пеш шуэн йӱам гынат, поснак пытартыш жапыште мӱй да лимон дене подылаш йӧратем. Южгунам шудо чайымат ыштем. Ямле кеҥежым ушештарыше тыгай йӱыш моткоч тутло да чот пайдале. Тыгак утларак жапым уремыште, яндар южышто эртараш тыршем. Кызыт леве игечылан кӧра уремыш лекме шуэш. Спорт дене чот пеҥгыде кылым ом кучо, но коклан тренировкыш миен толам. Таза лийза!
Нина МАКАРОВА, Российын сулло, Марий Элын калык артистше, балетмейстер, педагог:
– Тазалыкым аралыме шотышто эреак шоныман. Мый изинекак спортлан шӱмаҥынам, яндар южышто шуко пашам ышташ логалын, эреак шке пакча-саскам ончен куштем, кеҥеж мучко емыжым да чодыраште шуко поҥгым погем. Нуным аралаш морозилке тич оптем. Диспансеризацийым, медосмотрым кажне ийын шке жапыштыже эртем. Участковый врачат мыйын тазалыкем пеш тӱткын эскера, тыманмеш йыҥгырта да диспансеризацийым эрташ кӱшта. Мыйын пашам моткоч шуко – черле лияш жапем уке. Садлан тудым аралашак тыршем!
Надежда Яндова, Звенигово районысо Какшамарий тӱвыра ден каныме рӱдер вуйлатыше:
– Таза улмо годым уш-акылат яндар, кумылат эреак кӱшнӧ да пашамат ыштымет шуэш.
Черланаш огыл манын, тӱрлӧ витаминым йӱына, пайдале кочкышым ямдылаш тыршена. Диспансеризацийым кажне ийын эртем.
Генрих ТИМИРЯЕВ, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын артистше:
– Диспансеризацийым кок ийлан ик гана эртем. Театрыш йолын кошташ тыршем: мӧҥгӧ гыч театр марте 15-17 минут. Капкыллан физический нагрузкым кажне кечын кап-кыллан пуаш тыршем. Тений телым нагрузко утларак лие. Молан манаш гын, театр леведышым лум деч эрыктышым: театрыште «высотный» пашаеҥ улам. Страховко, кандыра дене кылдалтын, кӱшнӧ коштым, а тушечын волымеке, «контрастный» манме душыш пурен, керде дене капкылем лывыртылам, уш денат пашам ыштем: роль-влакым чоҥымо нерген шонкалем, тӱрлӧ литературым шымлем. Класс вуйлатышем Павел Тимиряевич Тимиряев тыге ойла ыле: «Физический нагрузко ден уш-акыл паша эреак пырля тыршышаш улыт».
Алевтина БАЙКОВА
Фотом еш альбом гыч налме