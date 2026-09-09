«Тазалык пункт-влак» — муниципалитетлаште

10 гыч 17 сентябрь марте Марий Элысе муниципалитетлаште «Тазалык пункт-влак» пашам ышташ тӱҥалыт.
Тушто вӱрыштӧ глюкозын кӱкшытшым пален налаш, давленийым, сатурацийым висаш лиеш, тыгак «Тазалык дневникымат» кучыктат, «Кардиопатрульышто» шӱм-вӱргорно чер лӱдыкшым пален налаш манын, анкетым возыман, туштак ЭКГ-м ышташ йӧн уло. Шымлымашым иктешлымеке, врач-терапевт эмлалтме йӧным палемда.
«Тазалык пункт-влак» регионышто, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыже да «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын пашам ыштат.
Тичмаш афишым тиде ссылке почеш эртен ончен кертыда: https://vk.ru/wall-22456269_47083