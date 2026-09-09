МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Тазалык пункт-влак» — муниципалитетлаште

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

10 гыч 17 сентябрь марте Марий Элысе муниципалитетлаште «Тазалык пункт-влак» пашам ышташ тӱҥалыт.

 

Тушто вӱрыштӧ глюкозын кӱкшытшым пален налаш, давленийым, сатурацийым висаш лиеш, тыгак «Тазалык дневникымат» кучыктат, «Кардиопатрульышто» шӱм-вӱргорно чер лӱдыкшым пален налаш манын, анкетым возыман, туштак ЭКГ-м ышташ йӧн уло. Шымлымашым иктешлымеке, врач-терапевт эмлалтме йӧным палемда.

«Тазалык пункт-влак» регионышто, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыже да «Единый Россий» партийын Калык программыж дене келшышын пашам ыштат.

Тичмаш афишым тиде ссылке почеш эртен ончен кертыда: https://vk.ru/wall-22456269_47083

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кол модаш тӱҥалеш

Куйбышев водохранилищын Марий Элыште верланыше кумдыкыштыжо промышленный да любительский амал дене колым кучымо пашам саемдаш манын, вӱдысо биологий ресурс лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Уло кушто каналташ

Эртыше кечылаште Изи Какшан эҥерышт , Тумер ото кундемыште, 1985 ийыште шочшо пӧръеҥ вӱдыш пурен каен да илыш дене лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кечышот ден калык пале:

Марий йӱла почеш: 16 – Тичмаш тылзе Кугече арня 17.04 – Шӧртньӧ (Воштыр) рушарня. Кичке кече. Осал шӱлышым (воштыр дене) лудаш…

Добавить комментарий