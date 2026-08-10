Татарстан дене пырля ойгырена

Марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин Нижнекамскым БПЛА дене намысдымын атаковатлымылан кӧра ӱмыр лугыч лийше-влакын родо-тукымышт ден лишыл еҥыштлан Кугыжаныш Погын депутат-шамыч да шке лӱм дене эн келге чаманымашым каласен.
«Тиде шучко трагедий тыныс граждан-влакын, ты шотыштак йоча-шамычын, илышыштым наҥгаен. Еш-влакын ойгыштым лош пайлена да чумыр республикна дене пырля ойгырена. Сусыргышо чыла еҥлан писынрак тӧрланаш, неле жапыште чон куат ден пеҥгыдылыкым тыланем. Марий Эл тендан дене пырля», – возен Михаил Васютин ВКонтакте воткылысе лаштыкыштыже.