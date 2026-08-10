Кучемыште

Татарстан дене пырля ойгырена

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

Марий парламентым вуйлатыше Михаил Васютин Нижнекамскым БПЛА дене намысдымын атаковатлымылан кӧра ӱмыр лугыч лийше-влакын родо-тукымышт ден лишыл еҥыштлан Кугыжаныш Погын депутат-шамыч да шке лӱм дене эн келге чаманымашым каласен.

«Тиде шучко трагедий тыныс граждан-влакын, ты шотыштак йоча-шамычын, илышыштым наҥгаен. Еш-влакын ойгыштым лош пайлена да чумыр республикна дене пырля ойгырена. Сусыргышо чыла еҥлан писынрак тӧрланаш, неле жапыште чон куат ден пеҥгыдылыкым тыланем. Марий Эл тендан дене пырля», – возен Михаил Васютин ВКонтакте воткылысе лаштыкыштыже.

Лудаш темлена:
Кучемыште

Вуйым савеныт, пеледышым пыштеныт

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, специальный военный операцийын ветеранже, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше Александр лудаш…
Кучемыште

Эн кугу ӱшан – самырык-влаклан

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын пашажым шуктышо Лариса Яковлева «Республикын эҥертышыже» премийын лауреатше-влакым саламлен. Вузын студентше, выпускникше да преподавательже-шамычым лудаш…
Кучемыште

«Пашадарын кугытшым шотыш налман»

  Таче Марий Эл Кугыжаныш Погынын Конгресс полатыштыже Депутатын кечыже эртен.  Тудо шуко пачеран пӧртлаште тӱшка погым капитально олмыктымылан лудаш…

Добавить комментарий