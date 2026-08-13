ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Таир» уна-влакым вуча

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 18 гана онченыт

 

18-23 августышто Марий Элыште туныктышо-влакын Россий кӱкшытан XXXIII турист слётышт лиеш.

Элнан 25 регионжо гыч 400 утла участникым «Таир» тазалыкым пеҥгыдемдыме да каныме рӱдер иквереш чумыра.

Слётын тӱҥ шонымашыже – тунемме верлаште турист-краеведений пашам вияҥдаш, паша опыт дене палдараш йӧным ышташ да Российысе тӱрлӧ кундемлаште тыршыше туныктышо-влак кокласе профессионал вашкылым пеҥгыдемдаш.

Мероприятийым эртарыме паша совещанийыште палемдыме: кызытлан слётыш шым федеральный округ гыч 25 команде йодмашым пуэн.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элын сулло врачше, полковник Балуев лӱмеш мемориал оҥам почмо

Киевско-Житомирский  ракетный дивизийын командованийжын да ветеран организацийжын тыршымышт дене Йошкар-Олаште верланыше военный госпитальыште Марий Элын сулло врачше, полковник Александр лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ ШКОЛ ЙОЛГОРНО

«Марий ялыште марий шӱлышан йоча лийшаш»

«Марий йылмым эн сайын туныктышо» регион кӱкшытан тенийысе профессионал мастарлык конкурсышто Оршанке район Нужавлак тӱҥ общеобразовательный школышто марий йылмым лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Весе вуйлаташ тӱҥалын

Теҥгече правительстве пӧртыштӧ Марий Элын у военный комиссарже дене палымым ыштеныт. Тудлан Юрий Аксёновым шогалтеныт. Регион вуйлатыше ден у лудаш…

Добавить комментарий