«Таир» уна-влакым вуча

18-23 августышто Марий Элыште туныктышо-влакын Россий кӱкшытан XXXIII турист слётышт лиеш.
Элнан 25 регионжо гыч 400 утла участникым «Таир» тазалыкым пеҥгыдемдыме да каныме рӱдер иквереш чумыра.
Слётын тӱҥ шонымашыже – тунемме верлаште турист-краеведений пашам вияҥдаш, паша опыт дене палдараш йӧным ышташ да Российысе тӱрлӧ кундемлаште тыршыше туныктышо-влак кокласе профессионал вашкылым пеҥгыдемдаш.
Мероприятийым эртарыме паша совещанийыште палемдыме: кызытлан слётыш шым федеральный округ гыч 25 команде йодмашым пуэн.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.