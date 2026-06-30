ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

«Таир-2026»

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 24 гана онченыт

Марий Элыште самырык туныктышо ден наставник-влакын «Таир-2026» общесроссийский форумышт эрта.

«Таир» тазалыкым пеҥгыдемдыме да каныме рӱдерыште 17-ше гана эртыше  мероприятийын цифран образованийлан пӧлеклалтын.

Марий Элын образований системышкыже цифраҥдымашым пуртымо нерген участник-влаклан республикын образований да науко министржын алмаштышыже Андрей Сушенцов каласкален. «Регионысо программе-влак кышкарыште школам ыкзытсе оборудований дене пойдарена, тунемме платформо-шамычым шындарена да туныктышо-влакым у технологий полшымо дене пашам ышташ туныктена. Но умылена: лектыш технике дене веле огыл, тыгак туныктышо-влак дене кылдалтын», – каласен тудо.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын образований да науко министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

2018 ий – Волонтёрын идалыкше: Ик кӱкшытыштӧ, ик семын, иктӧр…

Республикысе онкологий диспансер «Российыште азам ыштен кертме сферыште онкологий черан ӱдырамаш-влаклан иктӧр консультант-влакын сетьыштым вияҥдымаш» проектыште участвоватла. Тудым Президент лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Вашке самолет-влак кавашке нӧлталтыт

28 июньышто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев Йошкар-Оласе аэропортыш миен да тудым угыч кунам почаш лиймым аклен. Республик вуйлатыше лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кажне шагат шерге

  Шернур районысо «Земледелец» ялозанлык артельыште пасу пашашке рӱж ушненыт. Тиде озанлык нур пашам эртарен колтымаште кажне ганат ойыртемалтеш. лудаш…

Добавить комментарий