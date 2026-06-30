Марий Элыште самырык туныктышо ден наставник-влакын «Таир-2026» общесроссийский форумышт эрта.
«Таир» тазалыкым пеҥгыдемдыме да каныме рӱдерыште 17-ше гана эртыше мероприятийын цифран образованийлан пӧлеклалтын.
Марий Элын образований системышкыже цифраҥдымашым пуртымо нерген участник-влаклан республикын образований да науко министржын алмаштышыже Андрей Сушенцов каласкален. «Регионысо программе-влак кышкарыште школам ыкзытсе оборудований дене пойдарена, тунемме платформо-шамычым шындарена да туныктышо-влакым у технологий полшымо дене пашам ышташ туныктена. Но умылена: лектыш технике дене веле огыл, тыгак туныктышо-влак дене кылдалтын», – каласен тудо.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын образований да науко министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.