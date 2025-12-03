Форум
Михаил Скобелев
Тачысыш наҥгая, эртышыш пӧртылта
28 ноябрьыште Йошкар-Олаште, Калык тӱвыра пӧртыштӧ, «Калык кидпаша: эртыкше ден тачысыже» республикысе кидпаша форум эртен.
Тушко регионын тӱрлӧ кундемже гыч 80 кидмастар погынен. Форум тӱрлӧ коллекцийым ончыктымаш дене почылтын. Евгения Кошкинан «Тукым», Надежда Акиеван «Чоҥешташ», Ирина Алексееван «Сӱан» коллекцийышт куандареныт.
Мероприятийыш мийыше-влак ончылно Марий Элын тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министржын алмаштышыже Александр Луничкин ден республикысе Калык усталык да тӱвыра ден каныме паша шотышто шанче-методике рӱдерын директоржо Эльвира Куклина саламмутым ойленыт. Вара «Калык кидпаша – XXI курымышто. Йӱла ден инноваций» темылан пӧлеклалтше пленарный погынымаш лийын.
«Регионысо традиционный кидпашам арален кодымо ресурс» теме дене дискуссий площадкыште «Марий Эл Республикын предпринимательствылан полшышо фондшо» компанийын директоржо Татьяна Юзыкайн калык кидпашам сай проектыш савырыме нерген каласкален. Креативный индустрийым вияҥдыме ресурс рӱдер вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Александр Гребнев у технологий полшымо дене шке продукцийым кузе ужалаш лийме дене палдарен.
Искусствоведений науко доктор Владимир Кудрявцев калыкнан орнаментальный йӱлаж нерген каласкален, Калык усталык рӱдерлан шке книгажым пӧлеклен. Марий Элын калык кидмастарже Ираида Степанова Марий тӱр рӱдерын пашажым почын пуэн.
Этнодизайнер Надежда Акиева курымла дене кучылтмо марий тӱрлан кызытсе жаплан келшыше шӱлышым пуаш, а вес этнодизайнер Евгения Кошкина шке ыштыш-кучышым воткыл лаштыкла полшымо дене ужалаш туныктеныт. Российысе дизайнер-влакын ушемыштын еҥже Елена Лемешева ургымо пашаште тӱрлӧ техникым кучылтмо нерген умылтарен.
Форум жапыште В.М.Васильев лӱмеш МарНИИЯЛИ-н фольклор экспедицийже негызеш ямдылыме «Тиде мыйын шӱмбел кундемем» фотовыставке да кидмастар-влакын выставкышт пашам ыштеныт.