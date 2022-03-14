Тӱшкаште – вий

Волжский районысо калык Донбасс гыч эвакуироватлалтын толшо-шамычлан полыш кидым шуялтен.

Юлсер кундемыште добровольчествым вияҥдыме шотышто опорный площадке Донецк да Луганск калык республикла гыч Марий Элыш толшо-влаклан гуманитарный полышым чумырымо пашам организоватлен. Россий кÿкшытан #МеПырляУлына, #ПолшашЖап акцийлашке районышто илыше шуко еҥ кумылын ушнен.

Гуманитарный полышым погымо пунктыш ик тонн утла кочкыш продуктым, шке гигиеным эскераш да мушкылташ кÿлшö средствым чумырымо. Волжский районысо калыкым социально обслуживатлыше комплексный рÿдерын волонтёржо ден Приволжский школын тунемшыже-влак чыла тидым посна-посна ойырен оптеныт (снимкыште). А 11 мартыште пöръеҥ-шамыч тудым машинашке оптеныт да Марий Элын Добровольчествылан полшымо ресурс рÿдерышкыже конден пуэныт.

Тиде районыштак верланыше Купсола селасе Юмым Шочыктышо Эн Святой Аван Леведмыж лÿмеш черкын прихожанже да Марий Элысе СКВРиЗ-ын казакше ден «Клинок» КВПК-ын кадетше-влак тыгаяк полышым (снимкыште) икмыняр арня погеныт. 13 мартыште кочкыш продуктым, бытовой химийым да медикаментым коробкалашке посна-посна ойырен оптеныт да Донецк олашке колташ ямдыленыт.

М.ИВАНОВА

Д.Смирновын фотожо-влак