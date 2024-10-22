Тӱнямбал конкурсышто ойыртемалтыныт!

Эртыше кечылаште «Ава да икшывыже-влак – калык вургем дене» 5-ше тӱнямбал фотоконкурсым иктешленыт.
Пӱтынь тӱня гыч колтымо паша-влак кокла гыч 255 ешын фотографийжым эн сайлан шотленыт.
Тиде радамыш Марий Эл гычат 9 ава логалын, тиде – Анастасия Чулкова, Эльвира Виногорова, Елена Богданова, Мария Кузнецова, Любовь Лисова, Екатерина Николаева, Ксения Смирнова, Лира Матвеева, Клара Андреева. Тышеч коктынжо, Екатерина Николаева ден Ксения Смирнова, ты фотоконкурсышто сеҥеныт. Саламлена!
Екатерина Николаева гын эше конкурсын «Колыбельная на родном языке» вокал номинацийыштыже клипше дене сеҥышыш лектын. Шкеже Звенигово район Поянсолаште шочын-кушкын, а кызыт ешыж дене Выльыпсолаште ила, а клипым Звенигово район Чуваш Отар ялыште сниматленыт (фотограф – Екатерина Михайлова – авт.). Тушко пуртымо «Аза малтыме муро» мурым кум шочшан ава Екатерина Николаева шкеже йоҥгалтара. Мурылан семым Григорий Архипов возен, мутшо – калыкын.
15 ноябрьыште Екатерина Москвашке кая. Тушто «Кумшо курымын ӱдырамашыже» 3-шо тӱнямбал форум лиеш. Тудын жапыште эртаралтше торжественнный концертыште фотоконкурсышто сеҥыше-влакым саламлат. Ты концертыште Екатерина Николаева, шкенжын ойлымыж почеш, фотоконкурслан сниматлалтме марий вургемжымак чиен, малтыме мурым йоҥгалтараш тӱҥалеш.
Любовь Камалетдинова
Фотом Е.Николаеван воткыл лаштыкше гыч налме