Лӱмгече
Сылнымутым кусараш кумылаҥын
Параньга район Кугу почиҥга ялын шочшыжо, Марий Элын сулло журналистше Евгений Садовинлан – 65 ий.
Пайрем кечын шочшо кок пачаш пиалан, маныт. А тудо 1 Май эрдене ош тӱням ужын – вучыдымын, шым тылзаш. Тидын годымак ешыште эн вучымо лийын – кок ӱдыр деч вара икымше эрге. Адакше тудын тӱҥалтышыж деч вара молыжат – эше нылытын – эрге шочыныт.
А школысо жап гыч мо ушешыже кодын? Икымше классыште лудаш йӧсынрак тунемын. Но тунем шуктымекыже, туге куанен – мӧҥгыжӧ толын, «Ямде лий» газетым тӱҥалтыш гыч мучаш марте лудын. Тиде газетак да туныктышыжын поро ойжо почеламутым возаш таратеныт. Тыгай кумылжо, шочмо ялысе тӱҥалтыш школ деч вара Кугу Пумарийысе кыдалаш школыш куснымекыже, кенета ылыж каен. Тусо интернатыште илымыж годым моло йоча урок деч вара спортзалыште куржталын, а тудо стихым возен.
Таклан огыл школ деч вара филологий корным ойырен налаш шонен пыштен. Ончыч Марий пединститутыш тунемаш пураш тӧчен ончен – кертын огыл. Вес ийын Марий университетыш документым пуэн – экзаменым сдатлыме олмеш больницыш логалын. Но армийыште служитлен толмеке, кокымшышкыжо садыгак пурен.
– Армий деч вара улмемлан кӧра мыйым группо старостылан, тӱшкагудысо пачаш старостылан, студсовет еҥлан сайлышт, «Рия-рия» фольклор ансамбльыш коштым… манмыла, поэзийлан жап ыш сите. Адакше ик преподавательна поэзий гыч прозыш куснаш темлыш. Ойлымаш ден повестьымат возаш тӱҥалынам ыле, но йомыч. Тунем пытарен, паша корныш шогалмеке гына икмыняр ойлымашем газетлаште лекте, – шарналтен каласыш Евгений Николаевич.
Вуз деч вара ончыч Шернурысо «Призыв» райгазетыште корреспондентлан, икмыняр жап гыч корреспонденций да радио отдел вуйлатышылан ыштен. «Ямде лий» газет редакций дене кылым кучен шогымыжым шарналтен, тушко ответственный секретарьлан ӱжыныт. Тунам йоча газет курыкмарлат лекташ тӱҥалын. Адакше ты йылме дене возен шогышо-влакым олыкмарлаш кусарашыже логалын да тыгак тиде сомыллан тунем шуын. Вара «Марий Эл» газетыш ответственный секретарьын алмаштышыжлан куснен, а пытартыш ийлаште тӱҥ редакторын алмаштышыжлан ыштен.
Лач рӱдӧ марий газетыште ыштымыж жапыште курыкмарла гыч веле огыл, моло финн-угор йылме гычат кусараш кӱлынак пижын. Ты пашалан ныл гана Кастрен ушемын стипендийжым налын. Манмыжла, шке возымо книгаже лектын огыл гын, кусарымыже икмыняре савыкталтын. Кызыт сулен налме канышыште гынат, ты пашажым ок кудалте. Редакцийышкат чӱчкыдын толеда, газетна дене кылже пеҥгыде.
Ме Евгений Николаевичым лӱмгечыж дене саламлена, пеҥгыде тазалыкым, еш пиалым, ваш умылымашым да усталык кумылым тыланена.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Евгений Садовин.
Михаил Скобелевын фотожо.