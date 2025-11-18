ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сылнымутым йӧратыше-влаклан

       Рӱдолаште «Знание» Россий обществе сылнымут-поэзий касым эртарен.

С.Г.Чавайн лӱмеш Калыкле книгагудышто эртыше мероприятийыш Йошкар-Ола гыч «Книжная волна» ден Козьмодемьянск ола гыч «БИБЛИОТЕХ 24+1»  сылнымут клуб-влакын воспитанникше-влак, тыгак Козьмодемьянск оласе 3-шо №-ан школын тунемшыже-шамыч чумыргеныт.

Вашлиймаште «Знание» обществын лекторжо, Россий писатель ушемын еҥже, кугыжаныш да тӱнямбал премий-влакын лауреатше Андрей Шурыгин сылнымут касын «Илышем вашталтыше книга» темыжым Константин Паустовскийын «Вода из реки Лимпопо» произведенийже негызеш почын пуэн.  Погынышо-влак тудын деке чолган ушненыт: йодыштыныт, ойлымашым лончыленыт, шонымашыштым ойленыт. Тидын деч вара лектор шке почеламутшым лудын, йоча жапше нерген шарналтен каласкален.

Сылнымут кас республикнан тӱҥ книгагудыштыжо экскурсий дене мучашлалтын.

Г.Кожевникова

Фотом «Знание» Россий обществын пресс-службыж гыч налме

