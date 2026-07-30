СВО-ш гуманитар полыш кая

Марий Эл гыч 68-ше гуманитар полышым колтымо. Кум фуро да «Газель» грузовой машина лӱмын тӱҥалме сарзе операций каен шогымо кундемыш да фронт лишнысе кундемлашке кудалыт.
Мемнан боец-влаклан чынжымак кӱлешан полышым чумырымо, тиде – неле корныштат кудал кертше 9 автомобиль, кыл кучаш да дрон деч аралалташ оборудований, электросамокат, генератор, блиндаж чоҥаш кучылтмо материал, инструмент, шапаш ужаш-влак, вӱд да, мутат уке, мӧҥгӧ гыч посылке. Грузым «Марий Эл верч» поро пашам шуктышо фонд негызеш чумырымо.
Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: «Муниципалитет, предприятий, волонтёр-влаклан таум ыштем. Кӧ кеч изи, но шке надыржым пышта, чылалан тау. Иквереш улына гын, мемнам сеҥаш огеш лий. Сеҥымаш мемнан лиеш!»
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.