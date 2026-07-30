УВЕР ЙОГЫН

СВО-ш гуманитар полыш кая

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Марий Эл гыч 68-ше гуманитар полышым колтымо. Кум фуро да «Газель» грузовой машина лӱмын тӱҥалме сарзе операций каен шогымо кундемыш да фронт лишнысе кундемлашке кудалыт.  

Мемнан боец-влаклан чынжымак кӱлешан полышым чумырымо, тиде – неле корныштат кудал кертше 9 автомобиль, кыл кучаш да дрон деч аралалташ оборудований, электросамокат, генератор, блиндаж чоҥаш кучылтмо материал, инструмент, шапаш ужаш-влак, вӱд да, мутат уке, мӧҥгӧ гыч посылке. Грузым «Марий Эл верч» поро пашам шуктышо фонд негызеш чумырымо.

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: «Муниципалитет, предприятий, волонтёр-влаклан таум ыштем. Кӧ кеч изи, но шке надыржым пышта, чылалан тау. Иквереш улына гын, мемнам сеҥаш огеш лий. Сеҥымаш мемнан лиеш!» 

Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ УВЕР ЙОГЫН

«Марий Элыште ыштыме»

Выставке-ярмиҥга «Марий Элыште ыштыме» Латкуд ий ончыч элнан президентше Россий предпринимательстве кече нерген указым луктын, да ту жап гыч лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Темле, пашам ыште, лектышым ончыкто

Марий Элын Тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын увертарымыж почеш, «У проект-влаклан корным почмо стратегический тӱҥалтышым ыштыше агентстве» лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Сылне кеҥеж пагыт – шудым ямдылыме жап

Кеҥеж шумеке, шудым солымо пагыт тӱҥалеш. Тидым изи годым поснак чот вучымо, вет лач тиде жапыште йоча-влак юарлен снегым лудаш…

Добавить комментарий