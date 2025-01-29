ПОЛИТИКЕ

СВО-н участникше — полпредын алмаштышыже

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

«Герой-влакын жапышт» программын участникше Александр Тихоновым Юл кундем федеральный округышто Россий президентын полномочный представительжын алмаштышыжлан шогалтеныт.

Тудо «Герой-влакын жапышт» программын икымше толкынышкыжо ушнен. Тушто чылаже СВО-н 83 участникше лийын. «Герой-влакын жапышт» программыште Тихоновын наставникше Россий президентын ПФО-што полпредше Игорь Комаров лийын.

Александр Михайлович у должностьышто СВО-н участникше-влаклан полышым пуымо дене кылдалтше йодышла дене пашам ышташ тӱҥалеш манын палемден.

📸 Республикысе пресс-службын сайтше гыч налме фото.

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