СВО-н участникше — полпредын алмаштышыже

«Герой-влакын жапышт» программын участникше Александр Тихоновым Юл кундем федеральный округышто Россий президентын полномочный представительжын алмаштышыжлан шогалтеныт.
Тудо «Герой-влакын жапышт» программын икымше толкынышкыжо ушнен. Тушто чылаже СВО-н 83 участникше лийын. «Герой-влакын жапышт» программыште Тихоновын наставникше Россий президентын ПФО-што полпредше Игорь Комаров лийын.
Александр Михайлович у должностьышто СВО-н участникше-влаклан полышым пуымо дене кылдалтше йодышла дене пашам ышташ тӱҥалеш манын палемден.
Республикысе пресс-службын сайтше гыч налме фото.