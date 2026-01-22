Кугыжаныш награде
Сулен налме да ӱшаным пуышо
Республикыште илыше, тӱвыра, туныктымо, тазалыкым аралыме, чоҥымо да моло сферыште ыштыше-влаклан кугыжаныш наградым кучыктымо.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев наградым кучыктымашке погынышо-влакым саламлен да каласен: «Ме чылан республикнан да калыкнан улан илышышт верч тыршыше ик кугу команде улына. Ик ой дене ыштена гын, регионыштат да элыштат чыла сай лиеш. Мемнан президентна Владимир Владимирович Путинат тыгай шонымаш денак пашам ышта. Те профессионал да шке коллегыда ден самырык-влаклан пример улыда. Тек нине награде-влак тыланда сулен налме ак веле огыл, эше у вийым, ончыкылан кумыл нӧлтмашым да ӱшаным пуышо лийыт».
РФ президентын указше дене «Россий Федерацийын калык туныктышыжо» почётан лӱмым Марий кугыжаныш университетысе кафедрын профессоржо Наталья Моровалан пуымо.
«За заслуги перед Марий Эл» II степенян орден дене регионысо сайлымаш комиссийын секретарьже Ольга Крюковам наградитлыме.
«Марий Эл Республикын сулло артистше» почётан лӱмым Марий кугыжаныш опер да балет академический театрын артистше Кристина Михайлова налын.
«Марий Эл Республикын сулло врачше» почётан лӱм дене Республикысе клинический онкологий диспансерын врач-радиологшо Римма Сергеева палемдалтын.
Марий Эл правительствын Почётан грамотшо, регион вуйлатышын Таумутшо, «Марий Эл Республикым ыштымылан 105 ий» памятный медаль дене чоҥымо да корно озанлык сферын представительже-влак суапландаралтыныт.
Наградым налше-влак лӱм дене Наталья Морова ойлен да пашам кӱкшын аклымылан тауштен.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: Юрий Зайцев Наталья Моровалан наградым кучыктен.
Денис Речкинын фотожо.