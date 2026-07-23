Тунеммаш
Мастарлыкым куштат, шинчымашым келгемдат
Икымше пелийыште «Мариэнергон» 480 утла пашаеҥже профессионально вияҥме программе почеш тунеммашым эртен.
Филиалын вуйлатышыже, специалистше ден пашазыже-влак Кировысо, Ижевскысе, Туласе, Казаньысе, Москвасе да Санкт-Петербургысо тунемме рӱдер ден учрежденийлаште шинчымашыштым келгемденыт, у квалификацийым але ешартыш профессийым налыныт.
Шуко пашаеҥже, 316 еҥ, Кировысо «Энергетик» тунемме рӱдерыште опытшым пеҥгыдемден. Нунын кокла гыч утларакышт электромонтёр лийыныт. Энергийым шеледен колтышо сеть дене пайдаланыме да тудым олмыктымо шотышто мом палымыштым пойдареныт.
Энергетик-влак тыгак ешартыш специальностьлан: вышке дене кӱзен ышташ, чодырам руаш, дуговой манме йӧн дене варитлаш, стропальщик пашам шукташ – тунемыныт.
Пашам аралыме, пожар да производство лӱдыкшыдымылык программылан посна тӱткыш ойыралтын. Пашаеҥ-влак ятыр вере тул йӧрымӧ условийыште электросеть комплексыште аварийно-олмыктымо пашам шуктымо, экологий лӱдыкшыдымылыкым эскерыме, производствышто метрологий йодмашлан эҥертыме, электровискалымаш средствым тергыме да калиброватлыме темыла почеш уш-акылыштым пойдареныт.
Регионысо электросеть комплексын пашам ӱшанлын ыштымыже да отрасльысе задачым пайдалын шуктымаш шуко шотышто пашаеҥ-влакын профессионал мастарлыкышт да шинчымашышт дене кылдалтыныт, ойлат «Мариэнергон» вуйлатышыже-влак.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: энергетик-влак шинчымашыштым пойдарат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.