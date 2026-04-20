Суапле пашам – шке кумылын

20 апрель ТАЧЕ – Донорын национальный кечыже.
Нунын поро да весым чаманыме кумылышт, йӧршеш палыдыме еҥлан полшаш ямде улмо койышышт нелылыкыш логалше еҥын тазалыкшым пеҥгыдемдаш, илышыжым арален кодаш полша.
А ме палена: вӱрым весылан пуышын суапле пашажлан окса огеш тӱлалт – чылажат шке кумыл дене кылдалтын. Донор радамыш ушнаш кумылан-влакым кажне паша кечын вучат. Пиалешна, тыгайже шукын улыт.
Йолташ-влак, Те иктаж гана донор лийында? Весылан вӱрым пуышо-влакын поро пашашт шотышто мом каласен кертыда?
Маргарита УШАКОВА, писатель, журналист:
– 1968-1980 ийлаште коло гана вӱрым пуэнам, но ик справкымат поген пыштен, арален коден омыл. Сандене «Почётный донор» улмем нерген документем уке, нимогай льгото дене ом пайдалане. Ты поро да кӱлешан пашаш ушнымылан ончыч кадр отдел каныш кечым пуэн.
Донорын кечынже жапше годым кажне организаций икте кодде вӱрым пуымо станцийыш миенна. МарГУ-што лекций гыч луктын наҥгаят ыле.
Светлана БЕЛКОВА, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын сылнымут ужашыжым вуйлатыше:
– Да, мый студент годым икмыняр гана вӱрым пуэнам. Тунам эн ончычак занятий деч утарыме амал кумылым савырен. Тиде кечым ялыш миен толаш кучылтынна. Варажым чот черланыше ӱдыремлан вӱр кӱлмӧ годым шкемыным пуэнам. Донор лияш, мутат уке, суапле паша, тудо весын илышыжым утарен кодаш полша. Шке тазалыклан эҥгекым ок ыште да вӱр «яндар», эшежым шуэн вашлиялтше гын, донор лияш кӱлешак, очыни.
Анатолий ТИТОВ, «Морко мланде» газетын тӱҥ редакторжо, мер пашаеҥ:
– Донор лияш – пеш поро да суапле паша. Мый студент жапыште, 1988-1990-ше ийлаште кок гана кокшӱдӧ миллилитр дене вӱрым пуэнам. Туддеч варат кумыл лийын, но Моркышто вӱрым налме станций уке. Донор лияш ийготем келшен толеш гын, ты поро пашаш ушнаш нимыняр тореш омыл.
Надежда МОИСЕЕВА, Марий самырык театрыште сылнымут ужашым вуйлатыше:
– Икымше гана вӱрым студент пагытыштем тукым акамын эмлымверыш логалмыж годым пуэнам. Тунам уло ешге погынен миенна, чыланат вӱрнам пуэнна.
Варажым эше иктаж 6 гана шке гыч миенам. Университетым тунем пытарыме жаплан кап нелытем иземын да мый дечем вӱрым налаш тореш лийыныт.
Жап эртыме семын кап нелытым погымеке, йолташ ӱдыр дене пырля миен толынна. Тунамак пален налынна: мемнан вӱр группо эн кӱлешан улмаш.
Еш илыш да паша коклаште тиде кӱлешан сомыл нерген мондалтеш, садлан кызыт вӱрым пуымаш уке.
Ушештарымыланда тау, лишыл жапыште миен толаш тыршем. Кеч ик еҥлан пайдам конден кертам гын, пиалан лиям.
Раисия СУНГУРОВА, поэтессе, мер пашаеҥ (Сургут ола):
– Поро шомак, сай паша дене калыклан полшаш эреак кумыл лийын. Почётный донор-влакым ужмекат, нунын радамыш логалаш шонымашем лектын да икмыняр гана вӱрым сдатленам.
Но пытартыш жапыште ты пашаш ушнен ом керт: вӱргорнем «шылеш». Врачын ойлымыж почеш, ик жап чыталташ кӱлеш.
Палымем-влак кокла гыч вӱрым весылан пуышо, «Почётный донор» лӱмым налшат ятырын улыт. Ты радамыш ушнаш молыланат темлем, вет тыге ме вес еҥын илышыжым арален коден але тазалыкшым пеҥгыдемдаш полшен кертына, а шкенан вӱрнаже уэмеш.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме