МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Специалистым ямдылаш – йӧным

Юрий Исаков Комментарий Материалым 43 гана онченыт

Экскурсий

Специалистым ямдылаш – йӧным

Юл кундем технологий универститетыште «Техсносфере лӱдыкшыдымылык» специальность дене тунемше студент-влаклан «Мариэнерго» филиал экскурсийым эртарен.

Семёновка РЭС-ыште нуно энергетикыште кучылталтше у технологий дене палыме лийыныт.

Филиалын производствысо лӱдыкшыдымылык да контроль управленийжын специалистше, Самырык-влак советын председательже Иван Свердлов пашам аралыме нормо да стандарт дене палдарен. Производствышто пожар лӱдыкшыдымылык правиллан посна тӱткыш ойыралтын. Студент-влак паша аралтыш классыште энергетик-влакын аралалтме чиемышт да ӱзгарышт дене палыме лийыныт, РЭС-ын кӱкшӧ технологиян полигонышкыжо миеныт.

«Мариэнерго» филиал регионысо тунемме заведенийла дене кылым кучен шога да энергетике отрасльлан кӱкшӧ квалификациян специалист-влакым ямдылаш йӧным ышта», – палемден филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: студент-влак Семёновко РЭС-ыште.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тумерыште «Чарла кол шӱр» шолын…

Кодшо шуматкечын Йошкар-Олаште, Изи Какшан эҥер сер пеленысе  Тумер отышто «Чарла кол шӱр» фестиваль кумшо гана эртен. Поро йӱлаш лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кок сер коклаште

Кодшо кечылаште Козьмодемьянск  гыч Коротни села марте Юл эҥерыште угыч паром кошташ тӱҥалын.  Тидын нерген Козьмодемьянск ола администраций увертара. лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

  Вончо гоч сай кӱвар лиеш

  Марий Элын ик эн яндар Вончо эҥерже гоч кӱварым уэмдаш тӱҥалыныт. Тудо «Марий чодра» национальный парк гоч йоген эрта. лудаш…

Добавить комментарий