Экскурсий
Специалистым ямдылаш – йӧным
Юл кундем технологий универститетыште «Техсносфере лӱдыкшыдымылык» специальность дене тунемше студент-влаклан «Мариэнерго» филиал экскурсийым эртарен.
Семёновка РЭС-ыште нуно энергетикыште кучылталтше у технологий дене палыме лийыныт.
Филиалын производствысо лӱдыкшыдымылык да контроль управленийжын специалистше, Самырык-влак советын председательже Иван Свердлов пашам аралыме нормо да стандарт дене палдарен. Производствышто пожар лӱдыкшыдымылык правиллан посна тӱткыш ойыралтын. Студент-влак паша аралтыш классыште энергетик-влакын аралалтме чиемышт да ӱзгарышт дене палыме лийыныт, РЭС-ын кӱкшӧ технологиян полигонышкыжо миеныт.
«Мариэнерго» филиал регионысо тунемме заведенийла дене кылым кучен шога да энергетике отрасльлан кӱкшӧ квалификациян специалист-влакым ямдылаш йӧным ышта», – палемден филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: студент-влак Семёновко РЭС-ыште.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.