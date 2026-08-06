Чоҥышын кечыже
Сӧрастарыше веле огыл, эше чапландарыше
Йошкар-Олаште Марий Эл Республикын чоҥышыжо-влаклан пӧлеклалтше памятникым почмо.
Тудым Чоҥышын кечыж вашеш В.П.Никонов лӱмеш площадьыште шогалтыме. Почмаште Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев лийын. Йошкар-Олан шӱмыштыжак тыгай памятникым нӧлтымым тудо республикнан кызытсыжым да ончыкылыкшым чоҥышо-влакын поро пашаштым тыге аклыме дене кылден.
«Тиде монумент чоҥышо чумыр индустрийым почын ончыкта. Каскан да мастерокан чоҥышо – ончыко кайыме да у кӱкшытыш шуаш тыршыме символ гын, постаментысе барельеф профессийын геодезист ден камещик деч корно пашаеҥ ден проектировщик марте чумыр кылым рашемда. Тек тиде памятник самырык-влакым строитель специальностьым ойырен налаш, шке паша да сеҥымаш дене кугешнаш кумылаҥда», – палемден Юрий Зайцев.
У монументым республикнан рӱдолажын эртык шот дене рӱдӧ верыштыже, Благовещений башне воктене, «Марий Эл Республикысе чоҥышо-влакын гильдийышт» шкем шке виктарыше организаций ассоциацийын тӱҥалтышыж почеш шогалтыме. Памятникым шогалтыме нерген пунчалым Йошкар-Ола округын депутат-влак погынымашыже луктын. Пашам финансироватлымым чоҥышо-влак гильдий шке ӱмбакыже налын.
Погынышо-влак ончылно тыгак Марий Элын сулло чоҥышыжо Николай Куклин ойлен. Тудо шуко ий дене тыршен ыштымыштлан чоҥышо-влаклан тауштен да отрасльым вияҥдымаште у сеҥымашым тыланен.
Памятникым почмаште Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, чоҥымо паша, архитектур да ЖКХ министр Александр Горбунов, «Марий Эл Республикысе чоҥышо-влакын гильдийышт» ассоциацийын генеральный директоржо Святослав Кузнецов, тыгак отрасльын ветеранже, строительный техникумын студентше-влак да республикыште илыше шӱдӧ наре еҥ лийыныт.
Мучаште Юрий Зайцев памятник деке пеледышым пыштен.
Олаште илыше да уна-влаклан у памятник площадьым сӧрастарыше веле огыл, тыгак республикым вияҥдымашке надырым пыштыше чоҥышо-влакын чыла тукымыштым аклыме символыш савырна.
Тиде кечынак чоҥышо-влакым торжественно саламлымаш лийын. Тушто регион вуйлатыше Юрий Зайцев ден Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин наградым кучыктеныт.
Михаил Зиновьевич палемден: «Чоҥышо-влакын тыршымыштлан кӧра республик тӱзлана, а еҥ-влакын илышышт саемеш».
Марий Элыште чоҥымо пашаште 5 тӱжем наре специалист тырша. 2026 ийыште, «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект дене келшышын, 71 кумдык уэмдалтеш. Тиде калык проект «Единый Российын» тӱҥалтышыж дене шочын, да тудым Россий президент Владимир Путин сайлан шотлен. «Чылалан раш: олаште, посёлкышто але ялыште шуко чоҥалтеш гын, тугеже ончыкыжымат вияҥына», – палемден президент.
Снимкылаште: у памятникым почыт; пайремыш погынышо калык дене пырля; Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев деч награде.
Денис Речкинын фотожо.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.