«Самырык да йоча-влак» нацпроект
«Сӧраш огыл, а ышташ»
Марий Элыште у деч у школ-влак чоҥалтыт, да тидым республикнам вуйлатыше Юрий Зайцев кӱлешан семын палемда.
Республикнан рӱдолаштыже микрорайон-влак кушкыт. Тугеже тушто илыме вер дене пырля школ ден йочасад-влакат лийшаш улыт. Теве 9А микрорайонышто у школым леведаш тӱҥалме. Ты объект «Самырык да йоча-влак» нацпроект да «Единый Россий» партийын Калык программыж почеш чоҥалтеш. Тудо тунемше-влаклан омсажым 2027 ий 1 сентябрьыште почшаш. Тылеч посна 6-шо микрорайонышто у школым чоҥаш пижме.
Тенийысе идалык мучаш марте «Синяя птица» гимназийын корпусшым ыштен шукташ палемдалтеш. Объект тыглай огыл. Тудым 2021 ийыштак нӧлташ тӱҥалме, но вара чарнен шогалме. Кызыт зданий кӧргыштӧ отделке кая. Школ йырат тӱзаташ пижме. Чылажат ик жапыште ышталтше манын, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев олан мэрийжылан кудывечым тӱзатыме да школ деке корным ыштыме пашам пырляк ышташ шӱден.
Районлаштат паша кая. Килемар муниципал округысо Кого Пӓмйӓлыште школлан ямдылыме группан тунемме заведений чоҥен шуктымо гаяк. «Тиде жап ик гана веле огыл шӱкалалтын, но ме чоҥымо пашам уэш ылыжтен кертна. Школым шыжым сдатлаш шонена», – ойла регион вуйлатыше.
Тудо Волжск олаште 6-шо номеран школым чоҥымо йодышымат эскерен шога. Подрядчикым рашемдыме, пашам тиде арняштак тӱҥалаш шонат. Оксамат ужашыжым ойырымо. «Палем, тиде йодыш оласе-влакым тургыжландара. Мылам вияш линийыш ача-ава-влак деч видеойодмашат пурен. Тушто илыше-влак соцкылышкат возеныт», – ешара Юрий Зайцев.
Школлам чоҥымаш – тиде пеш кугу проект. «Нелылыкат лектеда, но мылам тӱҥжӧ – яра сӧрен ойлаш да неле йодышым шылташ огыл, а радамлын решатлен толаш», – пеҥгыдемда шке ойжым республик вуйлатыше MAX-каналыштыже.
Юрий ИСАКОВ.
Фотом регион вуйлатышын MAX-каналже гыч налме.