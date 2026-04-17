Социальный полышым пуымо мере шотышто сервис

Лидия Шабдарова

СВО-н участникше-влаклан да нунын ешыштлан кӱлешан увер! Марий Эл Республикысе МФЦ-лаште специальный военный операцийын участникше ден нунын ешыштлан социальный полышым пуымо мере-влак шотышто сервисым пашаш колтымо.

 

Ты сервис ик мийымаштак икмыняр полышым оформитлаш йӧным пуа. Тиде жапым аныкла.

 

Тыгак СВО-н участникше-влак да нунын ешышт, мӧҥгӧ гыч лекде, Госуслуго портал гоч онлайн йӧн дене полыш мерым налын кертыт. Госуслуги порталыште «СВО-н участникше-влаклан полшымо мере-влак» сервис келшыше льготым писын муаш да электрон йӧн дене оформитлаш полша.

 

Порталын адресше: portal.gosuslugi.ru (www.gosuslugi.ru ) — «Меры поддержки участникам СВО» ужаш.
Онлайн консультацийым «Навигатор мер поддержки участников СВО и их семей» полшымо дене налаш лиеш: mpsvo.mari-el.gov.ru.

УВЕР ЙОГЫН

УВЕР ЙОГЫН

