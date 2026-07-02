Слётыш ӱжын

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, «Россий калык-влакын ассамблейышт» мер-кугыжаныш организацийын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева Москваште «Россий калык-влакын ассамблейышт» ООГО-н генеральный директоржо Артур Латыпов дене вашлийын.
Вуйлатыше-шамыч Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште эртараш палемдыме мероприятий-шамыч нерген радамын мутланеныт, поснак кугу тӱткышым Йоча да самырык-влакын тӱрлӧ калык кокласе патриотизм шӱлышан слётыштлан ойыреныт. Лариса Яковлева Артур Латыповым тушко ушнаш ӱжын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.