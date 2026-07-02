Кучемыште

Слётыш ӱжын

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 23 гана онченыт

Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, «Россий калык-влакын ассамблейышт» мер-кугыжаныш организацийын регионысо пӧлкажын председательже Лариса Яковлева Москваште «Россий калык-влакын ассамблейышт» ООГО-н генеральный директоржо Артур Латыпов дене вашлийын.

Вуйлатыше-шамыч Россий калык-влакын икоян улмо идалыкыште эртараш палемдыме мероприятий-шамыч нерген радамын мутланеныт, поснак кугу тӱткышым Йоча да самырык-влакын тӱрлӧ калык кокласе патриотизм шӱлышан слётыштлан ойыреныт. Лариса Яковлева Артур Латыповым тушко ушнаш ӱжын.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.

Лудаш темлена:
Кучемыште

Темлыме гыч кумло утлажым ойырымо

Шошым эртаралтше калык йӱклымашым иктешлыме деч вара, «Кызытсе жаплан келшыше оласе средам ыштымаш» нацпроект дене келшышын, ола администраций пелен лудаш…
Кучемыште

Кум йодышым онченыт

9 сентябрьыште Марий Эл Кугыжаныш Погынын луымшо сессийже эртен. Тудым республикым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш чумыреныт.   Сессийыште лудаш…
Кучемыште

Шинчымашым погаш да вияҥаш

Йошкар-Оласе Фестивальный микрорайонышто чоҥалтше у йочасадын оралтыжым тымарте кумшо пачаш марте нӧлтымӧ. Тиде микрорайонышто икшыван еш-влак шукын илат, сандене лудаш…

Добавить комментарий