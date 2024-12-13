Шым у школ, шӱдӧ утла «Кушмо точко»…

«Образований» национальный проект полшымо дене Марий Элысе школлаште йоча-влаклан ныл тӱжем наре у верым почмо.
Республик правительствын заседанийыштыже образований сферыште национальный проект-влакым илышыш пуртымо шотышто иктешлымашым ыштеныт. Ты паша дене Марий Эл образований да науко министрын алмаштышыже Андрей Сушенцов палдарен.
Ушештарена, «Образований» национальный проектым кундемыштына 2019 ий гыч шыҥдаралтеш. Тидлан федеральный бюджет гыч 4,38 миллиард теҥгем, а республикысе гыч 1,13 миллиард теҥгем ойырымо.
2019 гыч 2024 ий марте республикыштына чылаже 7 у школым чоҥымо, тыге чумыр налмаште йоча-влаклан шинчымашым погаш ешартыш 3 991 у верым почмо.
Кызытлан Марий Элысе общеобразовательный организацийлаште ешартыш образованийым пуышо 105 «Кушмо точко», 4 «IT-куб» рӱдер-влак, 6 «Кванториум» йоча технопарк пашам ышта. Тыге чумыр налмаште 12476 у верым ыштыме.
Лач «Образований» национальный проектлан кӧра таче Марий Элыште пилотдымо авиаций системе сферыште практический ямдылымаш дене 17 рӱдер ден кружокым почмо. 35 школышто физкультур дене занятийым эртараш кумдымым уэмдыме, профессионал образованийым пуышо организацийлаште кызытсе жаплан келшыше оборудованиян 52 мастерской уло. Тидын деч посна 254 тунемме верыште интернет да ик эн у оборудований дене пайдаланаш йӧным ыштымеж.
Самырык тукымын моштымашыжым вияҥдаш республикыштына «Волгенче» регионысо рӱдер почылтын.
«Земский туныктышо» федеральный программе полшымо дене ялласе школласе туныктышо-влакын коллективышкышт 51 педагогым ушен кертме.
«Образований» национальный проектым илышыш пуртымо жапыште Марий Элыште математике дене ик эн кугу баллым погышо-влакын чотышт 3,5 пачаш кугемын, химий дене – 3 пачаш, биологий дене – 2,5 пачаш, физике дене 1,5 пачаш наре. Выпускник-влак коклаште шагалын огыл кугыжаныш экзаменлан профилян матемакикым, физикым ойырат. Ты шотышто республикна Российын моло регионжо-влак коклаште икымше верыште.
Школышто тунемше-влаклан Россий кӱкшытан олимпиадын рейтингыштыже Марий Эл 35-ше позицийыште, тыге ме Россий Федерацийын топ-30 субъект-влак радамыште улына.
2025 ийыште элна мучко «Еш», «Молодёжь да йоча-влак», «Кадр» кугу национальный проект-влак илышыш пурталташ тӱҥалыт. Тиде пашалан Марий Элын образований сферыжлан федеральный бюджет гыч 2,3 миллиард теҥге йоыралтеш.
Марий Эл Республик вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен