Шылаш ок лий, от утло…

2025 ийыште илыш дене чеверласыше-влакым порын шарналтена.
Колымашын амалже тӱрлӧ: ӱмыр шуын, чер темдалын, айдеме тӱрлӧ туткарыш логалын да шуко молат. Тудын дечын нигушкат шылаш ок лий, ойла калыкмут. Эртыше идалыкыште ятыр еҥын ӱмыржӧ лугыч лийын. Спецоперацийыште Шочмо элнан эрыкшым арален кодышаш верч мыняр боецын илышыже кӱрылтын – нунылан вуйнам савена, лӱмыштым шӱмыштына аралена.
13 февральыште Республикысе курчак театрын актержо, Российын сулло артистше, Кугыжаныш премийын, Йыван Кырла лӱмеш театр премийын кум гана лауреатше Владимир Никитин ош тӱня дене чеверласен. Тудо Морко район Устье-Шора ялеш 1949 ийыште шочын.
Тиде тылзынак Юлсер кундем Приволжский тӱвыра пӧртын «Ладушки фабричные» вокал коллективын участникше, 72 ияш Надежда Иванова (2 февраль), Звенигово сымыктыш школышто ятыр ий директорлан шогышо Валентин Лоскутов (21 февраль) коден каеныт.
3 мартыште Марий Эл культурын сулло пашаеҥже, Волжский районысо Пӧтъял тӱвыра пӧртым вуйлатыше, марий мурызо Надежда Васканова кенета уке лийын. Тудо 1972 ийыште шочын.
Август тӱҥалтыште М.Шкетан лӱмеш марий драмтеатрын сцене машинистше Алексей Александров илыш гыч каен.
6 августышто прозаик, драматург да журналист, Марий Элын калык писательже Леонид Яндаков (Яндак) илыш дене чеверласен. 1933 ийыште Морко район Шӱргыялыште шочын. Ятыр жанр дене возышо автор, «Чоткар» (2000 ий), «Мамич Бердей» (2001 ий) да «Онар» (2004 ий) исторический романлаштыже марий калыкын эртыме корныжым почын ончыкта.
11 августышто Республикысе калык усталык да культур каныш паша шотышто шанче-методике рӱдер вуйлатышын алмаштышыже Юрий Ширяевын ӱмыржӧ кӱрылтын.
18 августышто Национальный сымыктыш гимназийыште фортепиано класс дене туныктышо Ольга Васильевна Кутасова илыш гыч каен. Тудо Ключниковмыт тукым гыч. 2001-2006 ийлаште Озаҥ консерваторийыште тунемын.
Россий писатель ушемын еҥже, Олык Ипай лӱмеш самырык-влакын, тыгак С.Г.Чавайн лӱмеш кугыжаныш премийын лауреатше, талантан поэт, 59 ияш Александр Коковихин (13 сентябрь), МАССР-ын сулло артистше, 2016 ий марте Э.Сапаев лӱмеш опер да балет Марий академический театрыште солист-вокалистлан ыштыше 97 ияш Юрий Тупиков коленыт.
26 сентябрьыште РФ культурын сулло пашаеҥже, В.Х.Колумб лӱмеш йоча да самырык-влаклан книгагудын директоржо Екатерина Ерпылёван ӱмыржӧ кӱрылтын.
10 октябрьыште Марий Эл сымыктышын сулло деятельже, М.Шкетан лӱмеш Марий калыкле драмтеарын художественный вуйлатышыже, уста режиссер, икымше Оньыжа, мутмастар Василий Пектеев ош тӱня дене чеверласен.
8 октябрьыште марий калыкым уэш кугу ойго авалтен: Марий Элын сулло артистше, марий театрын аксакалже Юрий Алексеевын шӱмжӧ кырымым чарнен. Тудо 77 ийыш тошкалын, М.Шкетан лӱмеш да ТЮЗ-ышто модын.
Октябрь мучаште «Полицейский с Рублевки», «Рассмеши меня» да моло фильмлаште модшо актер Роман Попов (Йошкар-Олаште шочын), 28 ноябрьыште Г.Константинов лӱмеш Руш академический театрын актержо, Марий Элын сулло артистше Дамир Закиров (28 ноябрь), декабрь тӱҥалтыште «Марий памаш» фольклор-этнографий ансамбльын артистше, гармонист Иван Малышев илыш дене чеверласеныт.
30 январьыште биологий науко кандидат, МарГУ-н, 2016-2025 ийлаште Агробизнес кадрым уэш ямдылыше Марий институтын доцентше радиаций биологийым да экологийым шымлыше специалист Юрий Александров, 8 февральыште Волгатех университетын почетан профессоржо, технический науко доктор Яков Фурман (85 ияш) коленыт.
15 июньышто ученый-историк, историй науко доктор, Марий АССР наукын да РФ высший школын сулло пашаеҥже Геннадий Айплатовын шӱмжӧ кырымым чарнен. Архив публикацийла негызеш историйым шымлен, ятыр шанче пашан авторжо, М.Н.Янтемир лӱмеш Кугыжаныш премийын лауретше. Курыкмарий район Шактенважи ялеш шочын. 88 ияш лийын.
Июнь кыдалне историй науко кандидат, 15 ий утла Марий пединститутын историй факультетшын деканжылан ыштыше Иван Соловьев (1940 ийыште шочын), Марий кугыжаныш университетын Медицине институтшын директоржо, медицине науко доктор, профессор Глеб Стручко (27 июнь), Юлтех университетын профессоржо, Марий Элыште IT-школлан негызым пыштыше ученый Валерий Трахтенберг (7 октябрь), Юлтех университетын почетан профессоржо, ялозанлык науко доктор, Чуваш Республикын сулло лесоводшо, 98 ияш Иван Алексеев коленыт.
16 ноябрьыште Шернур район Кугу Шокшем ялын шочшыжо, МарГУ-н ончычсо ректоржо (1998-2013 ийла), Марий Элын да Россий наукын сулло деятельже, В.П.Мосолов лӱмеш кугыжаныш премийын лауреатше Виталий Макаровын ӱмыржӧ кӱрылтын. 73 ияш.
1 декабрьыште Марий Эл наукын сулло пашаеҥже, Марий Эл Кугыжаныш премийын лауреатше, «Марий Эл ончылно суаплан» орденын медальже дене палемдалтше марий шанчызе-этнолог, 250 утла шанче пашан авторжо Тамара Молотован шӱмжӧ кырымым чарнен.
Марий Турек район муниципал службын ветеранже Иван Юрьев (12 май), Морко район администрацийын ончычсо вуйлатышыже Юрий Алексеев (28 июль), Марий Эл чоҥымаш, архитектур да ЖКХ-н ончычсо министрже Виктор Попов (31 июль), Шернур «Водоканалын» ончычсо вуйлатышыже Рафхат Зайнагетдинов (4 октябрь), 1994 – 2000 ийлаште Йошкар-Ола администраций вуйлатышын икымше алмаштышыже Евгений Сергеев (23 октябрь), 2002-2008 ийлаште Марий Элын ялозанлык министрын алмаштышыже Леонид Моков (5 ноябрь), «Гардиан» компанийын вуйлатышыже Евгений Мартынов (17 ноябрь), Оршанке район администраций вуйлатыше Александр Плотников (23 декабрь), Йошкар-Олаште шочшо лӱмлӧ дипломат Петр Стегний (27 декабрь), РФ Чодыра озанлык пашаеҥ-влакын профсоюзыштын Марий республиканский организацийын председательже Александр Пайдыганов (28 декабрь) ӱмырышт кӱрылтын.
«Ягуар» автошколын инструкторжо Юрий Козлов, Марий Элын сулло тренерже, Марий Элын физический культурыжын сулло пашаеҥже, РФ физический культурын отличникше Нестер Александров, Шернур кундемын «Сокол» футбол командыжын 1978 ийысе икымше составыштыже модшо защитник Василий Окунев, ты командынак ветеранже Дмитрий Скворцов, дзюдо дене СССР спорт мастер, Марий Элын сулло тренерже Геннадий Парсаев, РФ спортын да физический культурын отличникше, тренер Виталий Шабердин илыш дене чеверласеныт.
Академик Л.И.Ожиганов лӱмеш Орша шкоылшто 20 ий тыршыше М.Х.Полушин (1 февраль), Марьино кыдалаш школышто физкультурым, ОБЖ да технологийым туныктышо С.А.Катерухин (2 февраль), Марий Эл образованийын сулло пашаеҥже, 81 ияш Н.Г.Козлова (24 март), Звенигово район Шимшурга школышто технологийым да информатикым туныктышо, варажым директорлан ыштыше (30 ий) В.В.Дмитриев (7 апрель), Волжский район Пӧтъял школышто биологийым туныктышо Н.И.Логинова, Медведево район Краснооктябрьский школышто ятыр тукымым туныктен лукшо М.И.Фурзикова (3 июнь), Курыкмарий район Кузнецово школын ончычсо директоржо, физкультурым туныктышо А.В. Сарамбаев (6 июнь), Йошкар-Оласе 14-ше номеран гимназийыште шуко ий туныктышо Э.М. Цекеева (20 июль), Звенигово район Кужмара школын туныктышыжо Н.М.Клешнина (июнь кыдал), Звенигово районысо 1-ше Красногорский школышто руш йылмым да литературым туныктышо О.В.Чикова (16 август), 6 октябрьыште Волжский район Пӧтъял школышто историйым туныктышо И.А.Васильев (6 октябрь), Курыкмарий район Красноволжский школын директоржо (2009-2022) М.А. Стапеев (5 ноябрь), Йошкар-Оласе тӱрлӧ школлаште 50 ий туныктышылан тыршыше, 1986 ий гыч 2-шо номеран школышто воспитательлан ыштыше педагог А.В.Файзуллина, 15 декабрьыште Кужэҥер район Йывансола школышто 28 ий музыкым туныктышо В.И.Вершинин (15 декабрь) илыш гыч каеныт.
Лидия Семенова