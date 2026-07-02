Шушаш вашталтыш нерген палдареныт

1 июльышто Йошкар-Олаште Марий Элысе тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын Мер Каҥашыжын (Общественный Советшын) черетан погынымашыже Республикысе йоча да самырык-влаклан В.Х.Колумб лӱмеш библиотекыште эртен.
Мер Каҥашын погынымаштыже Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов ойлен. Тудо эн ончычак регионысо исполнительный кучем орган-влакын структурыштышт шушаш вашталтыш нерген палдарен.
Тыге, Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев кугыжаныш национальный политкым шуктен шогымо йодышым Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерстве гыч Элгӧргӧ политике министерствыш пуымо нерген указеш кидпалым пыштен. Ты паша 2027 ий 1 январь гыч шукталташ тӱналеш. Но национальный культурым аралыме да вияҥдыме паша Тӱвыра министерстве пеленак кодеш.
Ик тӱҥ доклдым министрын икымше алмаштышыже Александр Луничкин ыштен. Тудо «Еш» национальный проектын «Еш поянлык да культурын инфраструктуржо» регионысо проектын шукталт шогымыж нерген каласкален. Федерал шийвундылан кӧра республикыш 2026 ийыште культур инфраструктурым вияҥдаш 1 миллиард наре окса ойыралтын. Таче марте тудым пелыже утла кучылтмо. Вес ийлан министерстве тиде шийвундым кугемдаш задачым шында.
Министерствын правовой да кадр паша пӧлка начальникше Дмитрий Изосимов граждан-влакын ӱмаште да тенийысе пелийыште министерствыш йодмаш дене лекмышт нерген ойлен. Тудо палемден: республикысе калык дене пашам ышташ министерстве тачысе пагытлан келшыше чыла йӧнымат тӱрыс кучылтеш.
«Марий Эл» Кугыжаныш куштышо ансамбльын художественный вуйлатышыже Александр Селиванов погынышо-влакым «Волгенче» куштышо йоча ансамбльын йол ӱмбак ынде пеҥгыдын шогалмыж нерген ойлен. Мер Каҥашын еҥже-влак ансамбль-влакын пашаштым кӱкшын акленыт, Марий Элыште калык хореографийым умбакыжат вияҥден толаш кӱлмӧ нерген палемденыт.
«Общественный Совет чоҥалтше да уэмдалтше объектлаш лектын кошташ кӱлмӧ нерген ойым ыштыш. Тиде ой дене мый тӱрыс келшем. Иквереш пашам ыштен гына пеҥгыдын ӱшанен кертына: бюджет гыч ойырымо кажне теҥге еҥ-влаклан пашам ышта. Марий Элысе тӱвыра меръеҥ-влакын эскерен шогымышт почеш ончыко гына кая», – иктешлен Константин Иванов.