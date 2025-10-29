Шушаш ийыште 16 школым олмыктат

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш 2026 ийыште Марий Элыште 16 общеобразовательный организацийын оралтыжым капитально олмыкташ палемдыме.
Тиде радамыш тыгай тунемме вер-влак пурталтыныт:
– Бауман лицей;
– Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназий, 16-шо да 23-шо №-ан школ-влак;
– Шернур посёлкысо 1-ше ден 2-шо №-ан школ-влак;
– Шернур районысо Кукнур школ;
– Волжский район Памар школ;
– Параньга районысо Лажмарий ден Усола школ-влак;
– Кужэҥер районысо Топкавлак ден Шорсола школ-влак;
– У Торъял районысо Совет Ушем Герой М.В.Лебедев лӱмеш Немда ден Д.И.Онар лӱмеш Токтарсола школ-влак;
– Медведево районысо У Арбан школ;
– Юрино районысо С.А.Лосев лӱмеш школ;
Тыгак 2026 ийыште Йошкар-Оласе 27-ше №-ан ден Курыкмарий район Пайскырык школлам (тӱҥ да тӱҥалтыш школ-шамычын оралтыштым) уэмдаш тӱҥалыт. Олмыктымо пашам 2027 ийыште мучашлат.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл образований да науко министерствын воткылысе лаштыкше гыч налме