Шушаш ийыште 16 школым олмыктат

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 15 гана онченыт

 

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект почеш 2026 ийыште Марий Элыште 16 общеобразовательный организацийын оралтыжым капитально олмыкташ палемдыме.

Тиде радамыш тыгай тунемме вер-влак пурталтыныт:

– Бауман лицей;

– Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназий,  16-шо да 23-шо №-ан школ-влак;

– Шернур посёлкысо 1-ше ден 2-шо №-ан школ-влак;

– Шернур районысо Кукнур школ;

–  Волжский район Памар школ;

– Параньга районысо Лажмарий ден Усола школ-влак;

– Кужэҥер районысо Топкавлак ден Шорсола школ-влак;

– У Торъял районысо Совет Ушем Герой М.В.Лебедев лӱмеш Немда ден Д.И.Онар лӱмеш Токтарсола школ-влак;

– Медведево районысо У Арбан школ;

– Юрино районысо С.А.Лосев лӱмеш школ;

Тыгак 2026 ийыште Йошкар-Оласе 27-ше №-ан ден Курыкмарий район Пайскырык школлам (тӱҥ да тӱҥалтыш школ-шамычын оралтыштым) уэмдаш тӱҥалыт. Олмыктымо пашам 2027 ийыште мучашлат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл образований да науко министерствын воткылысе лаштыкше гыч налме

