ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шушаш ийыште – 14 школым   

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 30 гана онченыт

 

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроектлан кӧра Марий Элысе школ-влак уэмдалтыт.

2025 ийыште  9 школым капитально олмыктымо, 2026 ийыште программе 16 общеобразовательный организацийым авалтен, эше кок школым уэмдыме паша 2027 ийыште мучашлалтшаш.

Тунемме верлам капитально олмыктымо дене гына серлагыме огыл, кажныштыже кабинет-влакым, спортзал ден актовый залым, кочмыверым, каныме кумыдыкым, леведышым да молымат уэмдыме, тыгак у мебельым да кызытсе жаплан келшыше оборудованийым налме.

Поснак кугу тӱткыш йоча-влакын лӱдыкшыдымылыкыштлан ойыралтын, сандене пӧлем-шамычым санитарный нормылан келшышым ыштыме.

2027 ийыште Марий Элыште эше 14 общеобразовательный организацийын чумыр налмаште 15 оралтыжым капитально олмыкташ тӱҥалыт.

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект мыланна школ инфраструктурым системе почеш уэмдаш да кажне йочалан моштымашыжым ончыкташ йӧным ышта. Ме ужына, уэмдыме школышто шӱлышыжак весе: икшыве-шамыч кумылынрак занятийыш коштыт да спорт але моло проектлаш чолган ушнат», – палемден Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Кок сутка жапыште – пел миллион наре теҥге!

    Специальный военный операцийыште улшо-влаклан республикыштына илыше-влак изин-кугун полшаш тыршат. Тидлан олала ден яллаште еҥ-шамыч мом-гына огыт ыште?! лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Рӱдола Сеҥымаш Кечылан ямдылалтеш

Пеш кугу пайрем – Сеҥымаш Кечылан –   ямдылалтме годым кугу тӱткыш шарныктышан вер-влаклан да тыгак торжественный мероприятийым эртарыме кумдык-влаклан лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кокшайск селасе уремлаште у понар чӱкталтеш

Октябрьыште Кокшайск селасе 19 уремыште 113 у понар чӱкталтеш. 

Добавить комментарий