Шушаш ийыште – 14 школым   

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроектлан кӧра Марий Элысе школ-влак уэмдалтыт.
2025 ийыште 9 школым капитально олмыктымо, 2026 ийыште программе 16 общеобразовательный организацийым авалтен, эше кок школым уэмдыме паша 2027 ийыште мучашлалтшаш.
Тунемме верлам капитально олмыктымо дене гына серлагыме огыл, кажныштыже кабинет-влакым, спортзал ден актовый залым, кочмыверым, каныме кумыдыкым, леведышым да молымат уэмдыме, тыгак у мебельым да кызытсе жаплан келшыше оборудованийым налме.
Поснак кугу тӱткыш йоча-влакын лӱдыкшыдымылыкыштлан ойыралтын, сандене пӧлем-шамычым санитарный нормылан келшышым ыштыме.
2027 ийыште Марий Элыште эше 14 общеобразовательный организацийын чумыр налмаште 15 оралтыжым капитально олмыкташ тӱҥалыт.
«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект мыланна школ инфраструктурым системе почеш уэмдаш да кажне йочалан моштымашыжым ончыкташ йӧным ышта. Ме ужына, уэмдыме школышто шӱлышыжак весе: икшыве-шамыч кумылынрак занятийыш коштыт да спорт але моло проектлаш чолган ушнат», – палемден Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.