ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кумшо верыште – Юлтех

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 5 гана онченыт

Юл кундем кугыжаныш технологий университетын профессоржо-влак Пермь олаште эртыше Россий кӱкшытан «Российын чодыраже-влак» форумышто лийыныт.

Тиде – ПГТУ-н ректоратше пеленысе советник, профессор, ялозанлык науко доктор Евгений Романов ден Чодыра да пӱртӱс дене пайдаланыме институтын директоржо Максим Волдаев.

Форум кышкарыште лийше таҥасымаште Российын регионлаж гыч 21 команде моштымашым ончыктен. Марий Элын командыже официальный огыл зачётышто общекомандный 3-шо верым сеҥен налын.  Туштак Россий кӱкшытан «Лесоруб-2024» IX чемпионат лийын. Юл кундем кугыжаныш технологий университет гыч Андрей Кренев «Раскряжевка комбинированным резом» номинацийыште сеҥышыш лектын.

Г.Кожевникова

Фотом ПГТУ-н сайтше гыч налме

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