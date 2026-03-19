УВЕР ЙОГЫН

Шуматкечын – бассейныш

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 14 гана онченыт

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ведомствыштыжо улшо медицине организаций-влакын 16 командышт иймаш дене таҥасен.

Мероприятийым Здравоохранений пашаеҥ-влакын Марий республикысе профсоюз организацийышт эртарен. Таҥасымашке икмыняр тӱҥ врач ушнен.

Сеҥышыш 1-ше №-ан медико-санитарный частьын командыже лектын, кокымшо вер дене Перинатальный рӱдерын командыже палемдалтын, кумшо верым Йошкар-Оласе клинический больницын командыже налын.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжын фотожо.

