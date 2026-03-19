Шуматкечын – бассейныш

Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын ведомствыштыжо улшо медицине организаций-влакын 16 командышт иймаш дене таҥасен.
Мероприятийым Здравоохранений пашаеҥ-влакын Марий республикысе профсоюз организацийышт эртарен. Таҥасымашке икмыняр тӱҥ врач ушнен.
Сеҥышыш 1-ше №-ан медико-санитарный частьын командыже лектын, кокымшо вер дене Перинатальный рӱдерын командыже палемдалтын, кумшо верым Йошкар-Оласе клинический больницын командыже налын.
Маргарита ИВАНОВА.
