Шудым, сенажым ямдылыме жап

Медведево районысо «Семёновский» племзавод ЗАО-што республикысе моло ялозанлык предприятий семынак шудым ямдылыме тургым умбакыже шуйна.
Тиде фотом Данилово села воктенысе пасушто ыштыме. Тушто лиймына годым индеш метр лопкытан ротор косилке дене Николай Епифанов солен, а Андрей Сергеев подборщик дене тыгыдемден поген. Тораште огыл вич КамАЗ, кок трактор сенажым Даниловысо комплексыш шупшыктеныт. Механизатор-влакын ойлымышт почеш, пасушто куд шагат эр гыч шым шагат кас марте тыршат гынат, паша эше ятыр.
– Ме шудым, сенажым ямдылаш пасуш эн ончыч, 14 июньыштак лектынна. — каласыш ялозанлыкын агрономжо Артур Вараксин.
М.СКОБЕЛЕВ
Снимкыште: 2410 — Механизатор Н.Епифанов; 2423 — Агроном А.Вараксин; 2428 — Пасушто технике.