УВЕР ЙОГЫН

Шудым, сенажым ямдылыме жап

Михаил Скобелев Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

  Медведево районысо «Семёновский» племзавод ЗАО-што республикысе моло ялозанлык предприятий семынак шудым ямдылыме тургым умбакыже шуйна.

Тиде фотом Данилово села воктенысе пасушто ыштыме. Тушто лиймына годым индеш метр лопкытан ротор  косилке дене Николай Епифанов солен, а Андрей Сергеев подборщик дене тыгыдемден поген. Тораште огыл вич КамАЗ, кок трактор  сенажым Даниловысо комплексыш шупшыктеныт.  Механизатор-влакын ойлымышт почеш, пасушто куд шагат эр гыч шым шагат кас марте тыршат гынат, паша эше ятыр.

–  Ме шудым, сенажым ямдылаш пасуш эн ончыч, 14 июньыштак  лектынна. —  каласыш ялозанлыкын агрономжо Артур Вараксин.

М.СКОБЕЛЕВ

Снимкыште:  2410 — Механизатор Н.Епифанов; 2423 —  Агроном А.Вараксин; 2428 — Пасушто технике.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олам вирус деч эрыктат

Марий Эл вуйлатыше А.Евстифеевын  кӱштымыж почеш Йошкар-Олаште коронавирус чер шарлен кертме лӱдыкшым кораҥдаш манын, тӱрлӧ вере санитарный обработкым эртараш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Азап: Тӱтан мардеж эртен…

30 майыште Марий Эл мучко тале тӱтан мардеж эртымылан кӧра шуко туткар лийын. МЧС специалист-влакын увертарымышт почеш, мардеж секундышто лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Пагалыме еҥым жаплен

Кужэҥер посёлкышто лӱмло марий писатель да журналист Виталий Петуховлан мемориал оҥам почыныт. Шкеже тудо Курыкмарий кундемыште шочын-кушкын гынат, илыш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий