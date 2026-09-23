Эн чолга улыт

Марий Элыште Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаш мучашлалтын.
Участкылашке икымше кече гычак эн шукын илалше-влак миеныт.
Гражданский позиций нунылан тыглай мут веле огыл. Адакшым тӱткышым, нунын верч тыршымым шижыт: «Единый Россий» партий, «Кугурак тукым» партийный проект дене келшышын, полышым пуа.
Шке шонымашыж дене Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, Марий Элын профсоюз оргнизаций-влакын ушемыштын председательже Александр Майоров пайлалатын:
– Кугурак тукым еҥ-влак илышышт мучко эл да республик верч тыршеныт. Нуно ответственный лийын тунемыныт да сайлымаш деч ӧрдыжтӧ кодын кертын огытыл. Умылат: йӱклымаш – тиде шочшышт ден уныкашт-влакын ончыкылыкыштым сай велыш вашталташ йӧн. Сандене ме ужына: тиде йӧн дене тӱрыснек пайдаланат. Тиде – чылаланна пример.
Любовь Камалетдинова