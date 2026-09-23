УВЕР ЙОГЫН

Эн чолга улыт

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 44 гана онченыт

 

Марий Элыште Кугыжаныш Думыш депутат-влакым сайлымаш мучашлалтын.

Участкылашке икымше кече гычак эн шукын илалше-влак миеныт.

Гражданский позиций нунылан тыглай мут веле огыл. Адакшым тӱткышым, нунын верч тыршымым шижыт: «Единый Россий» партий, «Кугурак тукым» партийный проект дене келшышын, полышым пуа.

Шке шонымашыж дене Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, Марий Элын профсоюз оргнизаций-влакын ушемыштын председательже Александр Майоров пайлалатын:

– Кугурак тукым еҥ-влак илышышт мучко эл да республик верч тыршеныт. Нуно ответственный лийын тунемыныт да сайлымаш деч ӧрдыжтӧ кодын кертын огытыл. Умылат: йӱклымаш  – тиде шочшышт ден уныкашт-влакын  ончыкылыкыштым сай велыш вашталташ йӧн. Сандене ме ужына: тиде йӧн дене тӱрыснек пайдаланат. Тиде – чылаланна пример.

Любовь Камалетдинова

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Волжскышто бокс дене турнир эртен

3-6 майыште Волжскышто бокс дене Российын чемпионжо, СССР-ын спорт мастерже Олег Наумовын призше верч «Б» классан турнир эртен. Таҥасымаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий чодыра ила да илаш тӱҥалеш

Тудым таклан огыл ­мландын шодыжо маныт. Марий Элыште чодыра 55 процент кумдыкым айла, а тиде — 1423,5 тӱжем гектар. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Матрёшкым пӧлекленыт

Йошкар-Олаште, Дзержинский лӱмеш тӱвыра полатыште, Уголовно-исполнительный системын ветеранже-влакын кечыштлан пӧлеклалтше мероприятий эртен. 

Добавить комментарий