Курыкмарий районлан – 105 ий
«Нива» ООО
Шуаралтмыже кӱлеш лийын
Спорт факультетым тунем пытарыше да тренерлан ыштыше вучыдымын предприниматель лийын да чумыр илышыжым мланде паша дене кылден. А молан ӧраш, спорт дене шуаралтше гына тыгай тура ошкылым ыштен кертеш.
Марий кугыжаныш пединститутым тунем пытарымеке, Эдуард Яшкановым Шернур районысо Марисола кыдалаш школыш колтеныт. А тушто тудлан колхозын базыж негызеш почмо да ийготыш шудымо-влакым спортлан кумылаҥдыше клубым вуйлаташ ӱшаненыт. Тидыже тудлан келшен. Но чон шочмо кундемыш ӱжын, да ик ий гыч Курыкмарий район Пистерлӓ селасе кыдалаш школыш куснен. Туштат йоча ден самырык-влаклан спорт школын филиалже лийын. Ныл ий ече дене тренерлан ыштен.
Но ешаҥмеке, шке манмыжла, вуй вес семын, ешым пукшымо нерген, шонаш тӱҥалын. Предприниматель корным ойырен налын. Пистерлӓ, Йоласал да Алатай солалаште почела гай кум кевытым почын. Да вигак ялозанлык пашалан пижын. Теве кушто спорт дене шуаралтмыже кӱлеш лийын. Ныл-вич гектар дене пареҥге ден ковыштам куштен. А 2006 ийыште «Нива» ООО-м официально регистрироватлен.
– Каныш деч посна, шокшым кергалтен, пашам ышташ логалын. Тӱҥалтыште ик «Беларусь» трактор дене чыла ыштен шуктымо. А вара мланде ешаралтме дене техникымат ешарен налаш пернен. Кызыт 1000 утла гектар мландем уло, а техникем – 10 утла, вес эл гыч кондымат, шкенан элысат. Куд механизатор да ныл водитель мый денем ыштат. Икымшыштлан идалык мучко паша уло гын, кокымшышт сезон жапыште полшаш толыт. Да кажнышт гаяк мӧҥгыштышт кок гектар чоло дене пареҥгым, ковыштам да моло саскам куштат. Сандене нуно ӧрдыжкӧ огыт кошт, шке кундемыштак паша сита. Теве тыгай пашаче да шке кундемлан ӱшанле мемнан калык, – каласыш «Нива» ООО-н директоржо Эдуард Иосифович.
Озанлык пареҥгым 160-200, ковыштам 40, пырчым 600 гектарыште кушта. Туге гынат пырче нунылан тӱҥ продукций огыл. Вуйлатыше манмыла, пырче дене кугу оксам ыштен от нал. Район курыкан улмыж дене ойыртемалтеш гын, тудым, саска кушдымо тайыл верыште шӱк ынже куш манын, але саскалан верым вашталтыме шот дене ӱдат. Пакчасаскам шындыме верже шукыжак огыл гынат, кеҥежым эн кугу сомылжо лачак тушто вуча. Чылажымат – йыраҥ коклам корен, пушкыдемден, шукш-копшаҥге деч аярым шыжыктен – жапыштыже шуктыман.
А шыжым шурным эрыктен коштымашке, пакчасаскам поген налын аралаш оптымашке ешартыш пашаеҥым ушаш перна. Нуным эсогыл пошкудо Чуваший гыч кондаш логалеш. Телымат саскам колтен шогымаште паша кид эреак кӱлеш. Пырчым утларакше кечывалвелке колтат гын, саскам – Россий мучко: Мурманскыш, Екатеринбургыш, Омскыш… Шукерте огыл мийымына годым Санкт-Петербургыш кайышаш фургоныш грузитлат ыле. Вес эллашкат наҥгаят. Теве Казахстаныш гына тылзыште 2 тӱжем тонн наре колтеныт.
Продукцийым аралаш озанлыкын кандаш складше, техникым шогыкташ левашыже улыт. Складлаште южтарыше системе кучылталтеш, холодильникат уло. Май марте чыла саскам колтен шукташ да аралыме верлам эрыкташ палемдыме.
– Саскам колтен шогымо, клиент-влак дене кылым ыштыме, акым эскерыме пашалан пелашем вуйын шога. Тудо мыйын тӱҥ эҥертышем. Кугурак ӱдырем Москваште пашам ышта. А изиракше Чебоксарыште бухгалтер-экономистлан тунемеш, ончыкыжо мый денем ышташ шона. Сандене пашам умбакыже шуяш кумылат да ӱшанат улыт, – иктешлыме семын каласыш Эдуард Иосифович.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкылаште: директор Эдуард Яшканов – пареҥгым шындыме у агрегат ончылно; тӱҥ инженер Сергей Яшканов техникым ямдыла; пареҥгым фургоныш грузитлат.
Юрий Исаковын фотожо.