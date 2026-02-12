Конкурс
Шонымашым – бизнес-планыш
Российыште самырык предприниматель-влаклан «ШКЕНАНЫМ ыште» («Создай НАШЕ») конкурс тӱҥалын, тудын приз фондшо – 100 миллион теҥге.
Стратегий тӱҥалтыш агентстве (АСИ) да МСП корпораций «Самырык предприниматель тӱҥалтыш» фонд дене пырля «ШКЕНАНЫМ ыште» федерал кӱкшытан самырык предприниматель конкурсыш йодмашым погат. Тений тушто сеҥышым 30 гыч 100 марте шукемдаш палемдыме. Нуно шке бизнес-проектыштым илышыш пурташ да вияҥдаш 1 миллион теҥгем да МСП корпорацийын лӱмын ыштыме акселераций программыштыже участвоватлаш правам налыт. Ынде конкурсыш ончычсо семын 28 ияш марте веле огыл, 14 гыч 35 ияш марте ушнен кертыт.
«Самырык-влак бизнесыш чолган толыт. 2025 ийыште элыштына 35 ияш марте 28 тӱжем утла у индивидуальный предпринимательым регистрироватлыме. Кажныже тушко могай-гынат шонымаш дене ушна, но, практика ончыкта, тудым кузе шуктышашым кажныже огыл пала. А «ШКЕНАНЫМ ыште» федерал конкурс грант шотеш 1 миллион теҥге финанс полышым налаш веле огыл йӧным пуа, тыгак самырык предприниматель-влаклан ваш-ваш шонымаш дене палдараш, партнёрым муаш але у проектлан тӱшкан пижаш пайдале площадкыш савырна. Адакше проектыш ушнышо-влак ешартыш шинчымашым налыт да шонымашыштым тичмаш акан бизнес-планыш савыраш тунемыт», – каласен РФ экономике вияҥмаш министр Максим Решетников.
Конкурсыш ушнышашлан йодмашым МСП.РФ цифран платформыш пуэн, участник-влак предприниматель пашан негызше шотышто тунеммашым яра эртат да у бизнесым почаш але улшым кумдаҥдаш проектым ямдылат. Сеҥышыш лекше 100 еҥын лӱмыштым майыште Москваште Самырык предприниматель-влакын «ШКЕНАНЫМ ыште» форумыштышт увертарат.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: предприниматель лияш ямдылалтыт.
Юрий Исаковын фотожо.