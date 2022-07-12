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Шокшо гынат…

Елена Эшкинина Comment(0) Материалым 5 гана онченыт

Шокшо гынат…
9 июльышто Волжск олаште ече-роллер дене Марий Элын чемпионатше ден первенствыже эртеныт.
Шке тӱшкаштышт Катя Скворцова (Красногорский), Макар Волков (Козьмодемьянск), Диана Журавлева (Памар), Полина Смоленкова (Звенигово), Ирина Соловьёва (МРМТ-УОР «Виктория» СШОР), Александр Тораев (Курыкмарий), Николай Малышев (Волжск), Дмитрий Чекулаев (МРМТ-УОР «Виктория» СШОР) икымше верым налыныт.
Игече чот шокшо лийын гынат, чыла участник финишыш толын шуын.
Е.Эшкинина.

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