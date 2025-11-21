ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шочмо кундемын историйже: тунемме книга

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 28 гана онченыт

 

МарНИИЯЛИ-н «Этнологий» направленийже дене вӱдышӧ научный пашаеҥ Сергей Свечников «Регионысо историй дене кугыжаныш учебник-влакым ямдылымаш» регион-влак кокласе III конференцийыште паша опытшо дене палдарен.

Красноярскысе Сибирь федеральный университетыште эртыше мероприятий Урал, Сибирь, Мӱндыр Эрвел регион-влак гыч участник-влак иквереш чумырен. Нуно  федеральный эксперт-влак дене пырля шочмо кундемын историйже дене учебник-влакым ямдылыме шотышто каҥашеныт.

Сергей Свечников конференцийын пленарный заседанийыштыже выступатлен, тыгак «5-7-ше класслаште тунемше-влаклан тӱвыра да религий» темылан лекцийым лудын, тыгак 5-ше 6-шо класс-влаклан Марий Эл Республикын историйже дене учебник-шамычым ямдылыме опытшо дене палдарен.

Кызытлан 5-7-ше класс-влаклан «История нашего края. Республика Марий Эл» учебник-влак федеральный экспертизын чыла йыжыҥжым эртеныт. Россий Федераций Просвещений министерстве пеленысе учебник-влак шотышто научно-методический совет нуным федеральный переченьыш пурташ рекомендацийым приниматлен.

Г.Кожевникова

 Фотом МарНИИЯЛИ-н соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

