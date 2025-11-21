Шочмо кундемын историйже: тунемме книга

МарНИИЯЛИ-н «Этнологий» направленийже дене вӱдышӧ научный пашаеҥ Сергей Свечников «Регионысо историй дене кугыжаныш учебник-влакым ямдылымаш» регион-влак кокласе III конференцийыште паша опытшо дене палдарен.
Красноярскысе Сибирь федеральный университетыште эртыше мероприятий Урал, Сибирь, Мӱндыр Эрвел регион-влак гыч участник-влак иквереш чумырен. Нуно федеральный эксперт-влак дене пырля шочмо кундемын историйже дене учебник-влакым ямдылыме шотышто каҥашеныт.
Сергей Свечников конференцийын пленарный заседанийыштыже выступатлен, тыгак «5-7-ше класслаште тунемше-влаклан тӱвыра да религий» темылан лекцийым лудын, тыгак 5-ше 6-шо класс-влаклан Марий Эл Республикын историйже дене учебник-шамычым ямдылыме опытшо дене палдарен.
Кызытлан 5-7-ше класс-влаклан «История нашего края. Республика Марий Эл» учебник-влак федеральный экспертизын чыла йыжыҥжым эртеныт. Россий Федераций Просвещений министерстве пеленысе учебник-влак шотышто научно-методический совет нуным федеральный переченьыш пурташ рекомендацийым приниматлен.
Г.Кожевникова
Фотом МарНИИЯЛИ-н соцкылысе лаштыкше гыч налме