ШОЧМО КЕЧЫЛАН – «ЗАКОН ШУМЛЫК»

29 ноябрьыште калыкнан ик эн йӧратыме театржылан 106 ий темын.
Шочмо кечын эрдене артист-влак чумыр коллективге, театрлан негызым пыштыше Яков Павлович Майоров-Шкетанын чапкӱжӧ воктеке погынен, эртыме корнышто лийше ойыртемалтше событий-влак нерген шарналтеныт да пеледыш аршашым пыштеныт.
А кастене ончышо-шамычым эшеат чот ӧрыктареныт: нуно Тыныш Осыпын «Закон шумлык» пьесыжым лудыныт. Лач тыгай лӱман икымше спектакль 106 ий ончыч Сенькан школ пӧртыштӧ ончыкталтын. Драмкружокыш коштшо артист-влак дене туныктышо Иван Беляев пашам ыштен. Тышечын театрын историйже тӱҥалын.
Кандаш шагат кас. Театр ончылно шогем. Тӱжвачын театр молгунамсе семын ок волгалт. Икымше пачашыште иктаж кумло наре еҥ погынен. Кокымшо пачашыш кӱзымӧ тошкалтыш еда сорта тул йыл-йыл койын йӱла. Ӧрын-ӧрынак, икте-весе дене пелейӱкын мутланен кӱзена. Йӱкын пелешташ иктат огеш тошт. Воштончышан фойеш пурымеке, тошто пӧртыш логалмыла чучеш: кугу шондык шога, пу кашташте вынер тувыр, шовыр кечат, марий тӱран солык-влак пӧрткӧргым сӧрастарат, кӱварыште да ӱстембалне шуко сорта йӱла. Ончаш толшо-влак пу теҥгылыш вераҥыныт. Мыят ончыл радамыште улам.
Сорта тул шинчам йымыктара, тора гыч ӱдырамашын чон кӧргыж гыч лекше ойган сем шокта. Могырлан йӱштын, чонлан каньысырын чучын колта. Тыгай годым, товатат, вачӱмбалне кийыше шовычем лиеш ыле гын, капем туртыктен, пӱтырналтам ыле.
Пьесыште тӱҥ геройын, 50 ияш Пӧрт Стопанын, шомакшым артист Генрих Тимряев, тудын 45 ияш ватыжым Марий Элын калык артистше Светлана Строганова моткоч мастарын лудыныт. Кажне шомакыштым тӱткын колышташ, чурийвылыш вашталтмыштым эскераш кӱлын. Нунын шым ӱдырыштым (Кропиня, Марюк, Обокля, Тарля, Настаси, Вари, Марпа) актрисе Светлана Скулкина ден И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледжын актёр группыштыжо тунемше-влак модыныт. Авторын мутшым Марий Элын сулло артистше Елена Мочалова моштен лудын.
Театрализоватлыме лудмашым тошто сем, муро-влак келгемденыт. Артист-влак пуйто курым ончычсо жапыш пӧртылтеныт, тусо пагытын йодмашыжым, проблемыжым шке коваште денак шижаш йӧным ыштеныт. Марий драмтеатрыште тыгайже икымше гана эртен да ончаш толшо-влаклан чот келшен. Лудмашым Светлана Строганова ямдылен.
Мероприятий деч вара артист-влак дене пырля меат, ончаш мийыше-шамыч, Майоров-Шкетанын чапкӱжӧ воктен, сортам кидыш кучен, войзалтынна. А тыгодым ушышто тӱрлӧ шонымаш пӧрдын: курым ончыч талантан, лӱддымӧ еҥ-влаклан кӧра марий театр шке пашажым тӱҥалын да тачат шочмо калыкшым мастарлыкше дене куандара.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо