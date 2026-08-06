ШОЧМО КЕЧЕТ ДЕНЕ, ЙОШКАР-ОЛА!

Республикнан рӱдолаже, сылне Йошкар-Оланан 442 ияш лӱмгечыжым палемдаш кумда да программым темлат. Мероприятий-влак 3 август гычак эртаралтыт. Нуно 7-9 августыштат оланан тӱрлӧ площадкылаштыже оҥай лийшаш улыт.
7 август
Чарла кремль
9.00-20.00 – книга ярмиҥга-ончер
13.00-14.00 – II Марий книга фестивальым почмаш
17.00-19.00 – регион-влак кӱкшытан «Какшан сер ӱмбалне» авторский муро да поэзий IV фестиваль
Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштер
11.00 – «От Царев города на Кокшаге да Йошкар-Ола» квиз
Ключников-Палантайын пӧрт-тоштерже
12.00, 15.00 – экскурсий
8 август
Чавайн бульвар
9.00-19.00 – «Мастар-влакын олашт» выставке
Марий парк да спорт площадке-влак
9.00-18.00 – Физкультурникын кечыжлан пӧлеклалтше мероприятий-влак
19.00-22.00 – марий дискотеке
В.И.Ленин лӱмеш площадь
10.00-14.00 – национальный культур фестиваль
11.00 – «Йошкар-Ола – мемнан кугешнымашна да чапна» пайремым почмаш. Уна – марий да татар эстрадын шӱдыржӧ, музыкант, композитор Эльфис Гараев
Чарла кремль
9.00-20.00 – книга ярмиҥга-ончер
17.00-19.00 – «Ме икоян улына» кугу концерт
Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк
11.00-16.00 – йоча-влаклан программе
17.00 – 18.00 – «Орбита» оркестр
Патриарший площадь
16.00-16.45 – Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын концертше
17.00-17.50 – «Евразийын йӱкшӧ» этномузык фестиваль
18.00-20.30 – МС Дино, Иван Валеев, Павел Соколов
20.30-21.20 – Reflex
21.20-22.00 – «Белый шум» дискотеке
Никонов лӱмеш площадь – «Хлынов-фест» фестиваль:
15.00-16.00 – «Близнецы» кавер-группо
16.00-17.00 – Алена Кошкина, DIVA куштымаш шоу
17.00-18.00 – ИДА да ЭСТЕТ
18.00-19.00 – «Приключение Электроников»
19.00-20.00 – Дэммит Томаз»
20.00-21.00 – диджей Джанго, Алена Кошкина, Алексей Вшивцев да DIVA
9 август
Чарла кремль
8.45-14.00 – Йошкар-Оласе 42-шо пелемарафон
9.00-18.00 – книга ярмиҥга-ончер
16.00 – книга фестивальым петырымаш
Имэҥер (Крутой Овраг)
10.00-16.00 – Йошкар-Олан мэржын кубокшылан автокросс
«Марий Эл» арене ончылнысо площадке
14.00-17.00 – чия фестиваль
Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк
11.00-14.00 – йоча программе
15.00-16.00 – скрипачке Татьяна Яндулова шокта
17.00-19.99 – духовой оркестр: вальс, танго, фокстрот
19.30 – Денис Шаблийын киножо-влакым ончыктат
Патриарший площадь
14.10-15.00 – парашютист-влак выступатлат
15.00-16.00 – диджей Константин Китирисов
16.00-16.30 – «Рэд флаг», «Море», «МОДА», «Матрешка»
16.30-17.15 – «Апперкот» рок-группо
17.15-17.55 – «ИДЕЯ» театр, Данил Твайс, Александр Пономарев
18.05-18.15 – марий стилизоватлыме модым ончыктымаш
18.15-19.50 – ШЫП ЛИЙ, Лека Мэй перформанс, кавер-группо
20.00-21.00 – «Рок Привет» группо
21.00-22.00 – дискотеке
Ушештарена, Йошкар-Олан кечыжым пайремдыме жаплан рӱдӧ уремла-влакым петырат да автомашинам шонымо верыш шогалташ огеш лий.
Алевтина БАЙКОВА
ямдылен
Денис РЕЧКИНЫН
фотожо