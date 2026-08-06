КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

ШОЧМО КЕЧЕТ ДЕНЕ, ЙОШКАР-ОЛА!

Алевтина Байкова Комментарий Материалым 64 гана онченыт

Республикнан рӱдолаже, сылне Йошкар-Оланан 442 ияш лӱмгечыжым палемдаш кумда да программым темлат. Мероприятий-влак 3 август гычак эртаралтыт. Нуно 7-9 августыштат оланан тӱрлӧ площадкылаштыже оҥай лийшаш улыт.

7 август

Чарла кремль

9.00-20.00 – книга ярмиҥга-ончер

13.00-14.00 – II Марий книга фестивальым почмаш

17.00-19.00 – регион-влак кӱкшытан «Какшан сер ӱмбалне» авторский муро да поэзий IV фестиваль

Т.Евсеев лӱмеш национальный тоштер

11.00 – «От Царев города на Кокшаге да Йошкар-Ола» квиз

Ключников-Палантайын пӧрт-тоштерже

12.00, 15.00 – экскурсий

 

8 август

Чавайн бульвар

9.00-19.00 – «Мастар-влакын олашт» выставке

Марий парк да спорт площадке-влак

9.00-18.00 – Физкультурникын кечыжлан пӧлеклалтше мероприятий-влак

19.00-22.00 – марий дискотеке

В.И.Ленин лӱмеш площадь

10.00-14.00 – национальный культур фестиваль

11.00 – «Йошкар-Ола – мемнан кугешнымашна да чапна» пайремым почмаш. Уна – марий да татар эстрадын шӱдыржӧ, музыкант, композитор Эльфис Гараев

Чарла кремль

9.00-20.00 – книга ярмиҥга-ончер

17.00-19.00 – «Ме икоян улына» кугу концерт

Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк

11.00-16.00 – йоча-влаклан программе

17.00 – 18.00 – «Орбита» оркестр

Патриарший площадь

16.00-16.45 – Э.Сапаев лӱмеш опер да балет академический театрын концертше

17.00-17.50 – «Евразийын йӱкшӧ» этномузык фестиваль

18.00-20.30 – МС Дино, Иван Валеев, Павел Соколов

20.30-21.20 – Reflex

21.20-22.00 – «Белый шум» дискотеке

Никонов лӱмеш площадь – «Хлынов-фест» фестиваль:

15.00-16.00 – «Близнецы» кавер-группо

16.00-17.00 – Алена Кошкина, DIVA куштымаш шоу

17.00-18.00 – ИДА да ЭСТЕТ

18.00-19.00 – «Приключение Электроников»

19.00-20.00 – Дэммит Томаз»

20.00-21.00 – диджей Джанго, Алена Кошкина, Алексей Вшивцев да DIVA

9 август

Чарла кремль

8.45-14.00 – Йошкар-Оласе 42-шо пелемарафон

9.00-18.00 – книга ярмиҥга-ончер

16.00 – книга фестивальым петырымаш

Имэҥер (Крутой Овраг)

10.00-16.00 – Йошкар-Олан мэржын кубокшылан автокросс

«Марий Эл» арене ончылнысо площадке

14.00-17.00 – чия фестиваль

Тӱвыра да каныме рӱдӧ парк

11.00-14.00 – йоча программе

15.00-16.00 – скрипачке Татьяна Яндулова шокта

17.00-19.99 – духовой оркестр: вальс, танго, фокстрот

19.30 – Денис Шаблийын киножо-влакым ончыктат

Патриарший площадь

14.10-15.00 – парашютист-влак выступатлат

15.00-16.00 – диджей Константин Китирисов

16.00-16.30 – «Рэд флаг», «Море», «МОДА», «Матрешка»

16.30-17.15 – «Апперкот» рок-группо

17.15-17.55 – «ИДЕЯ» театр, Данил Твайс, Александр Пономарев

18.05-18.15 – марий стилизоватлыме модым ончыктымаш

18.15-19.50 – ШЫП ЛИЙ, Лека Мэй перформанс, кавер-группо

20.00-21.00 – «Рок Привет» группо

21.00-22.00 – дискотеке

Ушештарена, Йошкар-Олан кечыжым пайремдыме жаплан рӱдӧ уремла-влакым петырат да автомашинам шонымо верыш шогалташ огеш лий.

Алевтина БАЙКОВА

ямдылен
Денис РЕЧКИНЫН

фотожо

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Сареш когаргыше пӱрымаш»

«Шочмо мландын кугу вийже» калык усталык фестиваль умбакыже шуйна. Кодшо шуматкечын Курыкмарий районысо коллектив-влак мастарлыкыштым ончыктеныт. Тыге маналтын Курыкмарий лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

«Полтыш ден Шошма»

Российысе художник ушемын Марий Элысе пӧлкаже кажне ийын иктешлыме шотан «Марий кундем» выставкым эртара. Тушко сӱретче-влак эн сай пашаштым лудаш…
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО

Кок пелаш дене илаш лиеш?

Йоча да самырык-влаклан театр-рӱдер пелен чумыргышо «Усталык вий» лӱман ушем нерген газетыштына возенна ыле. 30 июньышто антреприз театр Медведево лудаш…

Добавить комментарий