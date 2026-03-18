Шочмо йылме дене у программе

Российысе калык-влакын шочмо да кугыжаныш йылмыштым да литературыштым школышто тунемаш у программым ямдылыме.
Ты пашам Россий Просвещений министерствын ведомствышкыжо пурышо РФ калык-влакын шочмо йылмышт федеральный институт ыштен. 40 федеральный паша программе гыч 14-ше – кугыжаныш йылме дене.
«Элыштына илыше калык-влакын йылмыштым арален кодымо дене кылдалтше пашан моткоч кӱлешан йыжыҥжым мучашленна. Таче шочмо йылме-влакым кугыжаныш арала. Регионласе паша опыт да кызытсе методике дене келшышын ямдылыме у программе-влак тунемме качествым саемдаш, национальный ойыртемым эшеат сайын почын пуаш да тӱвыра поянлыкнам аралаш йӧным ыштат», – каласен Россий Просвещений министр Сергей Кравцов. Тудо палемден:
– ямдылыме материал-влак федеральный тӱҥ общеобразовательный программылаш пурталтыт;
– у программе-влак «Россий Федерацийысе республикын кугыжаныш йылмыже», «Шочмо йылме», «Шочмо йылме дене литератур лудмаш» да «Шочмо литератур» предметлам авалтат;
– программым ямдылыме годым ФГОС-ын йодмашыжым да туныктымаште кызытсе научно-методический йӧным, тыгак тунемше-влакын шочмо йылмым палыме кӱкшытыштым шотыш налын ыштыме;
«Ик тунемме кумдыкым ыштымашке Марий Эл чолган ушна. Эше 2023 ийыште республикын Образований да науко министерствыже Шочмо йылме-влак федеральный институт дене пырля марий йылме да литератур дене 9 федеральный программылан проектым ямдылен. Нуно тӱҥалтыш, тӱҥ да кыдалаш общий образованийым авалтат.
Республикысе 14,5 тӱжем утла тунемше «История и культура народов Марий Эл» предметым тунемеш. Тылеч посна 2025 ийыште 5-7-ше класс-влаклан «История нашего края. Республика Марий Эл» книга-шамычым учебник-влакын федеральный переченьышкышт пуртымо. Ты тунемме ий гыч тиде курсым 5-7-ше класслаште историй предмет кышкарыште тунемыт, регионысо событийлам общероссийский да тӱнямбал историй дене кылдат», – каласен Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.
Г.Кожевникова
