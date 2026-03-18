ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Шочмо йылме дене у программе

Галина Кожевникова

 

 Российысе калык-влакын шочмо да кугыжаныш йылмыштым да литературыштым школышто тунемаш у программым ямдылыме.

Ты пашам Россий Просвещений министерствын ведомствышкыжо пурышо РФ калык-влакын шочмо йылмышт федеральный институт ыштен. 40 федеральный паша программе гыч 14-ше – кугыжаныш йылме дене.

«Элыштына илыше калык-влакын йылмыштым арален кодымо дене кылдалтше пашан моткоч кӱлешан йыжыҥжым мучашленна. Таче шочмо йылме-влакым кугыжаныш арала. Регионласе паша опыт да кызытсе методике дене келшышын ямдылыме у программе-влак тунемме качествым саемдаш, национальный ойыртемым эшеат сайын почын пуаш да тӱвыра поянлыкнам аралаш йӧным ыштат», – каласен Россий Просвещений министр Сергей Кравцов. Тудо палемден:

– ямдылыме материал-влак федеральный тӱҥ общеобразовательный программылаш пурталтыт;

– у программе-влак «Россий Федерацийысе республикын кугыжаныш йылмыже», «Шочмо йылме», «Шочмо йылме дене литератур лудмаш» да «Шочмо литератур» предметлам авалтат;

– программым ямдылыме годым ФГОС-ын йодмашыжым да туныктымаште кызытсе научно-методический йӧным, тыгак тунемше-влакын шочмо йылмым палыме кӱкшытыштым шотыш налын ыштыме;

«Ик тунемме кумдыкым ыштымашке Марий Эл чолган ушна. Эше 2023 ийыште республикын Образований да науко министерствыже Шочмо йылме-влак федеральный институт дене пырля марий йылме да литератур дене 9 федеральный программылан проектым ямдылен. Нуно тӱҥалтыш, тӱҥ да кыдалаш общий образованийым авалтат.

Республикысе 14,5 тӱжем утла тунемше «История и культура народов Марий Эл» предметым тунемеш. Тылеч посна 2025 ийыште 5-7-ше класс-влаклан «История нашего края. Республика Марий Эл» книга-шамычым учебник-влакын федеральный переченьышкышт пуртымо. Ты тунемме ий гыч тиде курсым 5-7-ше класслаште историй предмет кышкарыште тунемыт, регионысо событийлам общероссийский да тӱнямбал историй дене кылдат», – каласен Марий Элын образований да науко министрже Лариса Ревуцкая.

Г.Кожевникова

Россий Федерацийысе калык-влакын шочмо йылмышт федеральный институтын пресс-службыжын фотожо

 

 

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Вич еҥын илышыже кӱрылтын

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, 10 май эрдене регионысо шым стационарыште пеҥгыдемдыме у коронавирус инфекциян да тудын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шочмо кечыже лӱмеш пайрем

Шочмо кечыже лӱмеш пайрем Звенигово районысо Олыктӱр ялыште Родион Охотинлан пӧлеклалтше пайрем эртен. Тыште тиде пайрем поро йӱлашке савырнен лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Июнь мучаш марте — кажныжлан

«Мы вместе» всероссийский акцийын «Кочкыш йӧрвар полыш» проектышкыже У Торъял районысо администрацийын, калыклан социальный полышым пуышо комплексный рӱдерын пашаеҥже лудаш…

