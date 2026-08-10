ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Школ, техникум да колледжлан

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 33 гана онченыт

 

Школ, колледж да техникум-влаклан  учебник-влакын федеральный переченьыштым уэмдыме.

Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын увертарымыж почеш Россий Просвещений министерстве тидын дене кылдалтше 436-шо №-ан кӱштымашым (2026 ий 22 июльысо) савыктен.

Учебник-влакын переченьышкышт 5-7-ше класс-влаклан Марий Эл Республикын историйже, колледж ден техникум-шамычлан «Обществознаний: базовый уровень» учебник-влак пурталтыныт.

«У тунемме идалыкыште ме 5-9-ше класс-влаклан историй дене единый учебник-шамычын тичмаш линейкыштым илышыш пуртымым мучашлена да моло предметла дене пособийым ямдылыме пашам умбакыже шуена», – палемденыт ведомствышто.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Черланымым смартфон рашемда

Коронавирус дене авалталтын кертмым ынде смартфон полшымо денат рашемдаш лиеш. Пандемий пагытыште палынак шуко паша логалмым шотыш налде, Санкт-Петербургын лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште терроризм ваштареш кучедалмаште икоян улмо кече эртен

3 сентябрьыште, Терроризм ваштареш кучедалмаште икоян улмо кечын, Кужэҥер, Морко, Шернур да моло районыштат «Капля жизни» всероссийский акцийлан пӧлеклалтше лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Чавайн бульвар палаш лийдымын вашталтшаш

але Олаште илыше-шамыч уэмдышаш ты кумдыкым могайым ужнешт?  «Ола кумдыкым тачысе илышлан келшышын тӱзатымаш» федерал программе кышкарыште оласе общественный лудаш…

Добавить комментарий