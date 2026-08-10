Школ, техникум да колледжлан

Школ, колледж да техникум-влаклан учебник-влакын федеральный переченьыштым уэмдыме.
Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын увертарымыж почеш Россий Просвещений министерстве тидын дене кылдалтше 436-шо №-ан кӱштымашым (2026 ий 22 июльысо) савыктен.
Учебник-влакын переченьышкышт 5-7-ше класс-влаклан Марий Эл Республикын историйже, колледж ден техникум-шамычлан «Обществознаний: базовый уровень» учебник-влак пурталтыныт.
«У тунемме идалыкыште ме 5-9-ше класс-влаклан историй дене единый учебник-шамычын тичмаш линейкыштым илышыш пуртымым мучашлена да моло предметла дене пособийым ямдылыме пашам умбакыже шуена», – палемденыт ведомствышто.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын Увер технологий да образований качествым аклыме рӱдержын соцкылысе лаштыкше гыч налме.