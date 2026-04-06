Шкешотан вашлиймаш

Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов Кужэҥер районышто боевой йолташыже-шамыч дене вашлийын.
Мероприятийыште район администрацийын вуйлатышыже Сергей Сидоркин муниципалитетын 2026 ийыште вияҥме корныж дене палдарен. Тӱҥ паша тӱшка кумдыкым тӱзатыме, корным чоҥымо да олмыктымо, школым капитально ачалыме, тыгак муниципалитетыште самырык-шамычлан кызытсе кумдыкым ыштыме дене кылдалтын.
Спецоперацийын участникше-влак тыгак шке коклаштышт да верысе кучемын еҥже-шамыч дене районысо илыш, Шочмо элым аралыше-влак ден нунын ешыштлан полшымо тӱрлӧ йӧн, пашам мумо, мланде участкым налме нерген мутланеныт.
Вашлиймаште личный теме-влак посна верым налыныт. Боевой йолташ-шамыч службо нерген шарналтеныт, спецоперацийыште вуйым пыштыше сарзе-влакын лишыл еҥыштлан тӱткышым ойыраш кӱлмӧ нерген ойленыт.
Александр Смирнов ветеран-влакын самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштен, СВО участник-шамыч да нунын ешышт дене кылдалтше чыла йодышым муниципалитетым вуйлатыше-влак дене пырля решатлен кертмыштым палемден.
Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже, СВО ветеран, «Герои Марий Эл. Талешке-влак» регионысо кадр программын участникше тыгай шотан вашлиймаш-шамычым республикнан моло районыштыжат эртараш палемден.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.