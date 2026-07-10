Кучемыште

Ик арня ончыч эрта

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 11 гана онченыт

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш Кугыжаныш Погынын латшымше сессийжым 16 июльышто эртараш пунчалме. 

Тиде кечынак Депутатын кечыже лиеш.

Сессийын паша радамышкыже Марий Элым вуйлатышын кок законопроектшым пуртымо. Кок документшат Килемар да Волжский округлаште ялозанлык пашалан палемдалтше мланде кумдыкысо участке-шамычым ик категорий гыч весыш кусарыме дене кылдалтыныт. Законопроект нине кумдыклаште промышленный объект-влакым чоҥаш йӧным ыштымашке виктаралтын.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо  (https://gsmari.ru/about/info/news/7430/).

Лудаш темлена:
Кучемыште

Уло мо дене ӧрыктараш

Россий парламентын ӱлыл палатыштыже ялысе туризм теме дене йыргешке ӱстел йыр мутланеныт.   «Ялысе туризм да кумдыклам вияҥдымаш: полшымо лудаш…
Кучемыште

Пашам кузе саемдаш?

Молодёжный парламент шке пашам саемдыме йодыш дене кумшо заседанийым эртарен. Тушто Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин, тудын алмаштышыже, Молодёжный лудаш…
Кучемыште

Шинчымаш – шергакан поянлык

 «Сенеж» виктемын мастерскойыштыжо «Лидер качествым вияҥдымаш. Коммуникативный практике» программын нылымше образовательный модульжо мучашлалтын. Тушто Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын лудаш…

Добавить комментарий