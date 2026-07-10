Ик арня ончыч эрта

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш Кугыжаныш Погынын латшымше сессийжым 16 июльышто эртараш пунчалме.
Тиде кечынак Депутатын кечыже лиеш.
Сессийын паша радамышкыже Марий Элым вуйлатышын кок законопроектшым пуртымо. Кок документшат Килемар да Волжский округлаште ялозанлык пашалан палемдалтше мланде кумдыкысо участке-шамычым ик категорий гыч весыш кусарыме дене кылдалтыныт. Законопроект нине кумдыклаште промышленный объект-влакым чоҥаш йӧным ыштымашке виктаралтын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо (https://gsmari.ru/about/info/news/7430/).